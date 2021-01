Stade rennais : Clément Grenier affiche un énorme regret

Publié le 25 janvier 2021 à 01:45

Alors qu’il retrouve le onze du Stade rennais, Clément Grenier a été invité à se prononcer sur un pan de sa carrière. Le milieu du SRFC a notamment dévoilé sa plus grande déception jusqu’ici dans son parcours.

Un forfait inoubliable pour Clément Grenier

Depuis près de trois ans, Clément Grenier évolue au Stade rennais. Du haut de ses 30 ans, le milieu de terrain a acquis de l’expérience du côté de Lyon, Guingamp et même à l’étranger à l’AS Rome. Comme tout footballeur, l’ancien lyonnais nourrit des regrets dans sa carrière. Sa plus grande déception, c’est avec les Bleus qu’il avoue l’avoir vécu. Il déplore son forfait pour le Mondial 2014 au Brésil. « Mon plus gros regret c’est de ne pas avoir pu disputer cette Coupe du Monde avec l’équipe de France au Brésil, ça c’est la vérité. C’est le rêve de tous les enfants qui jouent au foot de pouvoir disputer une Coupe du monde avec son pays », a confié le joueur à Téléfoot.

Un retour en grâce et une inquiétude au SRFC

Touché aux adducteurs, Clément Grenier avait été remplacé par Morgan Schneiderlin. Bien que marqué par cet épisode, le natif d’Annonay est passé à autre chose. « J’ai réussi à le gommer, à le mettre de côté et à passer à autre chose. Je suis fier de ça aussi », a poursuivi le milieu de terrain. Preuve de sa force de caractère, l’ancien lyonnais est parvenu à se relancer ces dernières semaines avec Rennes. Il a retrouvé sa place de titulaire dans le onze de Julien Stéphan. Dimanche contre le LOSC (défaite 0-1), il a enchaîné sa 8e titularisation en 11 matchs de championnat. Seulement, son avenir reste incertain avec le Stade rennais. En fin de contrat, il n’a toujours pas prolongé et pourrait quitter la Bretagne en tant que joueur libre au terme de la saison.













Par Ange A.