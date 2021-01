OL Mercato : Décision de Rudi Garcia sur l’avenir de Marcelo

Publié le 25 janvier 2021 à 10:45

Marcelo Guedes a été décisif lors du derby entre l'OL et l’ASSE (5-0). Il a été auteur d’un doublé, dimanche soir, au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 21e journée de Ligue 1. Grâce à la prestation canon du défenseur, Rudi Garcia souhaite que son contrat soit prolongé.

OL : Rudi Garcia plaide pour Marcelo

Le contrat de Marcelo Guedes à l'OL prend fin en juin 2021. Mais après sa prestation réussie contre l’ASSE lors du 122e derby, il a marqué des points aux yeux de Rudi Garcia. Ce dernier a ouvertement demandé que le bail de l’arrière central soit prolongé. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a d’abord confirmé des négociations dans ce sens. « Il est en discussions avec le club », a-t-il indiqué. « Si vous me posez la question, sur un plan personnel, je pense que c’est un élément très important de notre équipe et de notre défense. Il est en pleine force de l’âge. En plus, en défense centrale, on peut jouer très longtemps. Vitorino Hilton ne me contredira pas », a plaidé Rudi Garcia.

L’âge de Marcelo Guedes (33 ans) n’est pas un problème selon le coach des Gones. « En Italie, c’est assez fréquent d’avoir des joueurs qui jouent jusqu’à 36, 37 voire 38 ans. Et plus facilement en défense centrale », a-t-il témoigné, en s’appuyant sur son expérience en Serie A, à l’AS Rome (2013-2016). « Je pense que Marcelo a encore de belles années devant lui et pourvu qu’elles soient à l'OL », a souligné le patron du staff technique de l'OL.

La polémique Marcelo - Bad Gones loin derrière

Il faut rappeler que le Brésilien avait été au centre d'une grosse polémique avec les supporters de Lyon lors de la saison 2019-2020. Il avait même été annoncé sur le départ, vers son ancien club, le Besiktas (en Turquie), lors du mercato hivernal dernier. Finalement, le défenseur avait fait la paix avec le groupe de supporters ultras, les Bad Gones, après la victoire de l'Olympique Lyonnais sur Bordeaux (2-1), en janvier 2020. Grâce à son doublé contre le grand rival l'AS Saint-Étienne, il n'y a pas de doute que Marcelo a mis les fans du club rhodanien à ses pieds.













Par ALEXIS