Stade Rennais Mercato : Le SRFC tente d'attirer un Néerlandais

Publié le 25 janvier 2021 à 11:45

Le mercato du Stade Rennais n'est pas tout à fait terminer, il reste en effet plusieurs incertitudes. Après la défaite au Roazhon Park face au LOSC (0-1) qui partage la place de leader de Ligue 1 avec le PSG, l'avenir de certains joueurs de Julien Stéphan reste encore flou, notamment celui de James Léa-Siliki. Mais le SRFC ne reste pas inactif dans le sens des arrivées et piste un Néerlandais.

Stade Rennais : encore des incertitudes sur le marché des transferts

Le Stade Rennais a pu mesurer l'écart qui le sépare encore de la tête du championnat de France. Après une belle série d'invincibilité en Ligue 1, les Rouge et Noir ont subi la loi des Lillois de Christophe Galtier, dimanche sur leur pelouse (0-1) à l'occasion de la 21e journée. Un match serré, mais où l'efficacité du co-leader du championnat a fait la différence. Le SRFC reste au contact du peloton de tête et son match sérieux laisse espérer de belles choses pour la deuxième partie de saison. Mais la direction rennaise attend encore la fin du mercato et la confirmation de plusieurs départs, pour la plupart en prêt. Les destinations de Yann Gboho et James Léa-Siliki sont toujours inconnues, même si Nîmes, pour le premier, et Watford, pour le second, semblent les mieux placés pour s'offrir les prêts de l'attaquant et du milieu de terrain du Stade Rennais. Georginio Rutter, de son côté, qui a refusé de prolonger, devrait prendre la direction de l'Allemagne et d'Hoffenheim.

Mercato : le SRFC regarde du côté de la Bundesliga

L'Allemagne, c'est dans cette direction que regarderait Florian Maurice, le directeur sportif du club breton. En effet, selon les informations du média d'outre-Rhin, Bild, le Stade Rennais s'intéresserait de très prêt au Néerlandais Jean-Paul Boëtius. Joueur offensif très polyvalent sur tout le front de l'attaque, Boëtius est actuellement touché au genou du côté de Mayence, avant-dernier de Bundesliga. Aucune offre n'aurait été déposée pour le moment par le SRFC pour le joueur de 26 ans, estimé à un peu moins de 5 millions d'euros et sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2022, mais l'intérêt des Rouge et Noir pour le Néerlandais serait bien réel. Et ce, dans le cadre d'un prêt ou d'un transfert dès ce mercato hivernal. Affaire à suivre.













Par Matthieu