RC Lens Mercato : Tout est bouclé pour le transfert de Fulgini au RCL

Publié par Jules le 01 février 2023 à 11:46

Plutôt actif durant le mois de janvier, le RC Lens a réalisé un joli mercato et va désormais accueillir Angelo Fulgini dans les prochaines heures.

Encore une fois, le RC Lens a réalisé un mercato très malin cet hiver. À défaut d'empiler les recrues comme ont pu le faire certains clubs durant le mois de janvier, le RCL s'est renforcer à quelques postes clés. L'arrivée de Julien Le Cardinal a permis au RC Lens de combler le poste de défenseur droit, le recrutement d'Adrien Thomasson apporte un profil offensif au milieu de terrain, et un nouveau joueur va débarquer dans la journée afin de garnir l'entrejeu lensois pour la seconde partie de saison.

Depuis plusieurs heures, le RC Lens se rapproche de la signature d'Angelo Fulgini. Arrivé à Mayence l'été dernier en provenance d'Angers SCO, le milieu de terrain ivoirien va donc retrouver la Ligue 1 avec le RCL, qui devrait officialiser sa venue dans la soirée comme l'a annoncé le club sur Twitter. "Le passager du vol AF20 (Angelo Fulgini 20) se présentera sur le tarmac de Bollaert-Delelis à 20h30." Une belle annonce comme les Sang et Or ont l'habitude d'en faire.

RC Lens Mercato : Un contrat jusqu'en 2027 pour Angelo Fulgini

Comme le rapporte Foot Mercato, tout est bel et bien bouclé pour l'arrivée d'Angelo Fulgini au RC Lens dans la journée. D'après le média, le joueur va s'engager avec le RCL jusqu'en 2027 et devrait porter le numéro 20. Il s'agit d'un prêt avec obligation d'achat pour le milieu de terrain de 26 ans, qui retrouve le championnat de France seulement six mois après son départ d'Angers.

Après avoir bouclé la prolongation de ses joueurs, notamment celle de Florian Sotoca, le RC Lens réalise donc un dernier gros coup sur le marché des transferts. De quoi donner à Franck Haise les armes nécessaires pour tenir jusqu'à la fin de saison dans la course à l'Europe.