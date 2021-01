RC Lens Mercato : Un prêt, deux prolongations et un départ

Publié le 25 janvier 2021 à 14:00

Le RC Lens jongle entre bons et mauvais résultats en ce début d'année 2021. La victoire de prestige sur le pelouse de l'Olympique de Marseille n'efface pas les contre-performances face à l'OGC Nice, le FC Nantes et le RC Strasbourg. Mais les Lensois restent en position de force et en profite pour dégraisser leur effectif. De nouveaux départs sont à prévoir à l'occasion de ce mercato ou du suivant.

Mercato : un prêt dans les tuyaux, deux départs anticipés

Neuvième de Ligue 1 avec 31 points après 21 journée, le promu lensois vit une saison remarquable. Si le RC Lens a quelque peu marqué le pas ces dernières semaines, il reste en excellente position pour se maintenir, mais surtout vivre une deuxième partie de championnat excitante, avec un top 10 à aller chercher. Parallèlement, avec ce maintien dans l'élite française qui se dessine, les Lensois peuvent se permettre de dégraisser leur effectif. Après une première vague de départs, une seconde devrait suivre. Le milieu de terrain de 19 ans, Adam Oudjani, devrait être prêté rapidement dans une division inférieure, tandis qu'une porte de sortie se dessine en Belgique pour Aleksandar Radovanovic. En effet, selon La Voix du Nord et RMC, le défenseur central intéresse Charleroi. Le Serbe figure en "bonne position dans la short-list" du club carolo qui pourrait se décider à déposer une offre aux dirigeants du RC Lens. De plus, un autre défenseur devrait quitter le club. Zakaria Diallo, arrivé de l'Impact de Montréal, pourrait voir son contrat "résilié à l'amiable".

Le RC Lens assure ses arrières

Mais les Sang et Or ne se contente pas de dégraisser cet hiver. Si aucune arrivée n'est prévue au cours de cette fenêtre mercato, le club assure son avenir et ses arrières. Jonathan Gradit, arrivé en août 2019, devrai prolonger rapidement, toujours selon La Voix du Nord. Le défenseur de 28 ans devrait se voir proposer une renouvellement de son bail, qui prenait fin à l'issue de la saison. Il en va de même pour Massadio Haïdara. Le latéral gauche, lui aussi en fin de contrat à juin 2021, a participé à 12 rencontres cette saison sous les couleurs du RC Lens et a délivré une passe décisive. Samedi, les hommes de Franck Haise seront de retour sur les pelouses de Ligue 1, avec un déplacement qui s'annonce compliqué à Montpellier. Mais le RCL aime les défis...













Par Matthieu