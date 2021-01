OL Mercato : Un attaquant de Braga pour remplacer Memphis ?

Publié le 25 janvier 2021 à 22:15

L'OL n’a pas réussi à prolonger le contrat de Memphis Depay. À une semaine de la clôture du mercato de l’hiver, l’attaquant est parti pour rester à Lyon, sauf revirement de dernières minutes. Du coup, les recruteurs de l’Olympique Lyonnais lui cherchent un remplaçant, afin d’anticiper son très probable départ à l’issue de la saison 2020-2021.

OL : Ricardo Horta successeur de Memphis Depay à Lyon ?

Memphis Depay va rester l'OL, à quelques jours de la fermeture du mercato de l’hiver. Faute de moyens financiers, le FC Barcelone ne peut pas le recruter en ce moment. Or, le club Calatan était la destination privilégiée par l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, afin de rejoindre son compatriote et ex-sélectionneur Ronald Koeman. L'international néerlandais se dirige donc vers un départ libre le 30 juin 2021. Le contrat du capitaine des Gones expire à ce délai et il a repoussé les offres de prolongation du club rhodanien, jusqu’à ce jour.

Pour préparer sa succession, l'OL aurait des vues sur Ricardo Horta, un attaquant évoluant au Sporting Braga au Portugal. « L’Olympique Lyonnais étudie la piste Ricardo Horta. Le joueur plait beaucoup aux dirigeants lyonnais, mais l’opération n’est pas simple à conclure », selon les informations du journaliste Simone Rovera pour la chaîne Téléfoot. Ce dernier indique en effet que le club portugais « demande 12 millions d’euros ». Néanmoins, il reste ouvert à un « prêt avec une option d’achat », à en croire le confrère. Évidemment, il s’agit d’une piste envisagée à l'OL, pour la fenêtre estivale prochaine.

Qui est Ricardo Horta, cible de l'Olympique Lyonnais ?

Ricardo Horta est un polyvalent attaquant formé au Benfica (2004-2011), puis au Victoria Setubal (2011-2013). Il a fait ses débuts professionnels à Sétubal, au Portugal, avant son transfert à Malaga (en Espagne), en juillet 2014. Après trois saisons (2014-2017), le natif d'Almada a été transféré au Sporting Braga en juillet 2017. Il y avait passé la deuxième moitié de la saison 2016-2017 en prêt, avant son arrivée définitive. Il a marqué 64 buts pour 36 passes décisives, en 205 matchs joués avec les Guerriers du Minho. International portugais, il compte une seule cape avec la ''Seleção das Quinas''.













Par ALEXIS