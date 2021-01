PSG Mercato : Messi va signer à Paris, un signe ne trompe pas

Publié le 26 janvier 2021 à 10:15

Le feuilleton Lionel Messi au PSG continue d'alimenter la machine à rumeurs au cours de ce mercato hivernal. L'Argentin, en fin de contrat à l'issue de la saison du côté du FC Barcelone, semble se rapprocher chaque jour du Paris Saint-Germain depuis les déclarations de Neymar. Selon le presse française, un nouvel indice donne des précisions sur la prochaine destination du n°10 du Barça.

Le PSG toujours mieux placé pour Lionel Messi

Le PSG a un gros coup à jouer au mercato d'été. En fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi ne devrait pas prolonger et devient la cible des plus grands clubs d'Europe capables de payer son salaire. Et la liste est finalement plutôt courte. En cas de départ du Barça, l'Argentin devrait filer vers Manchester City, où l'attend son ancien entraîneur Pep Guardiola, ou du côté du PSG, où il évoluerait sous les ordres de son compatriote Mauricio Pochettino et de son ami Neymar. Et c'est bien le club de Nasser al-Khelaïfi qui semble en pole position pour attirer le sextuple Ballon d'Or l'année prochaine. Leonardo, le directeur sportif parisien, a récemment révélé que si le PSG "n'était pas assis à la table" des négociations pour Messi, il y avait "sa place réservée". Autrement dit, quand il faudra agir, le Brésilien sera prêt. Mais les choses pourraient déjà être plus avancées qu'il n'y parait. La presse espagnole estime que Messi au PSG, c'est quasiment fait. Certains médias parlent même d'une signature fin février, à l'issue du huitième de finale de Ligue des champions entre les champions de France et les Catalans.

Mercato : Lionel Messi prépare son arrivée à Paris

La presse française, elle, est beaucoup plus prudente que sa voisine ibérique. Pourtant, dans l'Hexagone aussi, l'arrivée de Lionel Messi au PSG se fait de plus en plus pressante. Et pour Geoffroy Garétier, journaliste sur Canal+, un détail vient faire toute la différence dans ce dossier. En effet, il affirme que l'Argentin et sa famille prennent des cours de français. "Pourquoi prendrait-il des cours si c’est pour signer à Manchester City ? Ça n’aurait aucun sens, s'est étonné le journaliste. Cette information, à laquelle je fais confiance puisque la source est à mes yeux très fiable, ne peut déboucher à mon sens que sur le fait que Messi va quitter Barcelone." Reste à régler la question du financement de l'opération pour le PSG, qui doit aussi gérer les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé. Mais les dirigeants parisiens devraient trouver une solution, car ils ne comptent pas laisser passer leur chance de faire venir en France le meilleur joueur du monde. La dernière question qui semble rester en suspens est celle de l'arrivée de Messi à Paris...













Par Matthieu