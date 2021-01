ASSE Mercato : Un défenseur international visé à l’étranger

Publié le 26 janvier 2021 à 11:45

L'ASSE poursuit ses recherches, afin de se renforcer en défense, avant la fermeture du mercato de l'hiver, le 1er février. Une des pistes des recruteurs de l’AS Saint-Étienne mènerait vers un international ivoirien évoluant en Belgique.

ASSE : quelle est l'origine du mal défensif des Verts ?

L'ASSE va mal ! Très mal même ! L’équipe de Claude Puel a concédé 5 buts à l’OL son grand rival, lors du derby de dimanche dernier. Du coup, elle est montée à 35 buts encaissés en Ligue 1, en 21 matchs. Le souci défensif des Stéphanois est donc plus que jamais préoccupant. Rappelons que le club ligérien a perdu 3 défenseurs clés l’été dernier : Loïc Perrin, William Saliba et Wesley Fofana. Ex-capitaine des Verts, le premier est parti à la retraite en juillet 2020, après la finale de la coupe de France 2020 perdue contre le PSG, tandis que le deuxième a rejoint Arsenal où il avait été transféré depuis l’été 2019. Cependant, le joueur de 19 ans a été sollicité pour revenir à l’AS Saint-Étienne sous la forme d’un deuxième prêt, mais il a préféré rejoindre l’OGC Nice.

Quant au troisième, il a fait l’objet d’un transfert à Leicester City, en octobre 2020, pour un montant de 35 M€. Pour remplacer ces trois arrières centraux, Claude Puel s’est fait prêter les services de Panayiotis Rétsos du Bayer Leverkusen (Bundesliga). Mais ce dernier peine à s’imposer chez les Verts. Il n’a joué que 4 matchs en championnat. En interne, le coach et manager général de l'ASSE a promu Harold Moukoudi comme titulaire, aux côtés de Timothée Kolodziejczak, mais le duo est transparent. Le premier a été titulaire 13 fois et le second 17 fois, en Ligue 1.

Simon Deli mis sur les tablettes de Claude Puel

Classée 4e pire défense de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne doit impérativement trouver la solution de sa défense perméable, afin d’éviter la relégation en Ligue 2. Outre la piste Samy Mmaee (Saint-Trond en Belgique), les recruteurs stéphanois ont mis leurs radars sur Simon Deli, selon Footmercato. Ce dernier évolue également en Jupiler Pro League depuis juillet 2019, sous le maillot du Club Bruges. Il compte déjà 60 matchs sous le maillot de la formation belge (4 buts et une passe décisive). International ivoirien (16 sélections), le défenseur de 29 ans est sous contrat avec les Gazelles jusqu’en juin 2022. Selon Transfermarkt, il vaut 5 M€ sur le marché.













Par ALEXIS