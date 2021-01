AS Monaco : Le club étudie deux anciennes pistes de l'OM

Publié le 27 janvier 2021 à 12:15

Régulièrement en concurrence en Ligue 1, Marseillais et Monégasques le sont aussi lors des périodes de mercato. Cela n'a pas été le cas cet hiver, mais le board de l'AS Monaco reste néanmoins attentif au mercato de leur voisin et aurait décidé d'examiner de plus près deux anciennes pistes de l'OM.

Mercato : l'AS Monaco sur Kang-In Lee

Mercato parcimonieux du côté de la Principauté. Cet hiver, l'AS Monaco a préféré se concentrer sur le terrain, où les Monégasques n'ont plus perdu depuis le début de l'année. Néanmoins, le club du Rocher est resté attentif à l'évolution du marché et a décidé d'avancer ses pions uniquement pour Krépin Diatta, ailier sénégalais prometteur. Mais voilà, la dernière semaine du mercato hivernal étant lancée, il est l'heure pour les Rouge et Blanc de réaliser de nouveaux gros coups. L'actuel quatrième de Ligue 1 voudra assurément se renforcer pour la course au podium et aurait coché le nom de Kang-In Lee. Jeune coréen de 19 ans, Lee évolue à Valence et était notamment courtisé par l'Olympique de Marseille l'été dernier.

Le club piste aussi Demarai Gray

Décrit par de nombreux observateurs comme une pépite, Kang-In Lee a refusé l'offre de prolongation du club valencian, qui souhaiterait apporter plus d'expérience dans son effectif. Ayant pris part à treize rencontres de Liga, le sud-coréen figure sur les tablettes monégasques, d'après Super Deporte, et le club espagnol ne s'opposerait pas à un prêt cet hiver. Si cette piste venait à ne pas se conclure, les Monégasques cibleraient alors Demarai Gray, d'après les dernières informations du Guardian. Libre cet hiver, l'ailier de Leicester de 24 ans était aussi dans les petits papiers de l'OM cet hiver mais le club olympien n'avait alors pas donné suite. Quoiqu'il arrive, Monaco risque encore de faire chauffer la carte bancaire cet hiver, il ne restera plus qu'à déterminer s'il s'agira d'un renfort ou d'un panic-buy inutile.













Par Chemssdine