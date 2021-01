PSG Mercato : Gros point négatif dans le dossier Dele Alli !

Publié le 27 janvier 2021 à 11:15

Le PSG vient de recevoir une bien mauvaise nouvelle pour son mercato hivernal. Alors que Mauricio Pochettino attendait avec impatience que les efforts de Leonardo payent dans un dossier qui lui est cher, l'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain et son directeur sportif viennent de la venue de Dele Alli prendre sérieusement du plomb dans l'aile. Et c'est Antonio Conte, le technicien de l'Inter Milan, qui a douché les espoirs des champions de France.

Mercato : Dele Alli au PSG, c'était pourtant presque fait

Mauricio Pochettino a coché un nom, un seul, dans la liste proposée par Leonardo lors de son arrivée. L'Argentin avait en effet fait de Dele Alli, son ancien joueur à Tottenham, l'une de ses priorités sur le marché des transferts cet hiver. Le PSG court après l'Anglais depuis de loin moi. Le directeur sportif brésilien a déposé pas moins de quatre offres auprès des Spurs pour les convaincre de lâcher le joueur de 24 ans, particulièrement en difficulté cette saison avec un José Mourinho qui ne compte pas vraiment sur lui. Le deal était "presque prêt" selon le spécialiste du mercato, Fabrizio Romano. Toutes les parties étaient d'accord sur le principe d'un prêt jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Seul manquait l'accord du président de Tottenham, Daniel Levy, qui tenait absolument à trouver un remplaçant à Dele Alli d'ici la fin de la fenêtre de transfert hivernale.

Gros coup de froid signé Antonio Conte

Mais l'arrivée de l'international anglais a pris un coup de froid. En effet, la piste principale des Spurs, le Danois Christian Eriksen, ancien du club londonien, était très espérée. Alors que son départ de l'Inter Milan était plus que jamais dans les tuyaux, son entraîneur, Antonio Conte, a mis les choses au clair. "Personne ne vient et personne ne part, a lâché l'entraîneur lombard. Eriksen est un jeune homme très intelligent, il a de la qualité et il fait partie de notre projet . Je suis heureux qu'il ait marqué ce but aujourd'hui (mardi en Coupe d'Italie, ndlr), je l'ai moi-même poussé à tirer le coup franc. Il est un peu timide et j'espère que cet objectif va le détendre un peu. Nous l'aimons tous. Nous nous accrochons à lui et nous allons continuer avec ce groupe, je suis heureux de les entraîner." Une très mauvaise nouvelle pour Tottenham, mais surtout pour le PSG. Sans remplaçant, Tottenham ne lâchera pas Dele Alli et Mauricio Pochettino ne retrouvera pas son ancien joueur sous les couleurs parisiennes. Il va falloir rebondir, à moins que les Spurs aient un plan B bien avancé...













Par Matthieu