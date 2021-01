OM Mercato : Que se passe-t-il dans le feuilleton Kahveci ?

Publié le 28 janvier 2021 à 14:15

Ayant déjà réalisé un mercato complet et onéreux, l'OM veut désormais le terminer en beauté. Avec la vente coûteuse de Morgan Sanson à Aston Villa, les Olympiens peuvent voir venir et souhaite désormais remplaçer l'ancien Montpelliérain. De nombreuses pistes évoquées, celle menant à Irfan Can Kahveci suscite une dure opposition entre les médias turcs et français sur la réelle volonté du club phocéen d'attirer le milieu de l'Istanbul BB.

Les nombreuses pistes de l'OM au milieu de terrain

Souvent défini comme une masterclass par les fans marseillais, force est de constater que le mercato de Pablo Longoria n'est pas loin du sans-faute. En vendant les joueurs dont il ne voulait plus et en achetant des joueurs de qualité à des postes clés, le head of football espagnol a mis tout le monde d'accord. Mais voilà, pour parler de masterclass, il faudra désormais régler le problème du remplaçant de Morgan Sanson, parti du côté d'Aston Villa. Pour ce faire, Marseille multiplie les pistes tant en France que dans les autres championnats. Pêle-mêle, des rumeurs impliquant Farid Boulaya, Mehdi Léris, Amine Harit, Thiago Almada ou encore Angelo Fulgini ont vu le jour et ciblent le type de joueur recherché par l'OM. Mais la piste qui suscite le plus d'imbroglio est assurément celle qui mène à Irfan Kahveci, sur lequel les journalistes turcs et français s'opposent sur l'éventualité d'un transfert.

Mercato : qui dit vrai sur Kahveci ?

En effet, selon Fanatik, média turc très réputé, Irfan Can Kahveci serait pisté par trois clubs : l'Olympique de Marseille, Fenerbahce et Galatasaray. Ne voulant pas céder leur joueur à un concurrent direct, les dirigeants du club turc vont rejeter l'offre de sept millions du Fener alors que le président de Basaksehir, Güksel Gümüsdag, a annoncé cette semaine que des discussions avaient lieu avec l'OM pour le transfert de Kahveci. Une information clairement démentie en France. Mohamed Bouhafsi déclarait ce matin que Kahveci n'a jamais été une piste pour Longoria et cette information a été confirmée par Simone Rovera de Téléfoot. Selon eux, Istanbul BB se servirait de Marseille pour faire monter les enchères auprès des autres clubs turcs. Dans cette cacophonie, dur de démêler le vrai du faux même si nous devrions avoir notre réponse dans quelques jours. So wait and see.













Par Chemssdine