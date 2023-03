ASSE Mercato : Un buteur n'exclut pas de signer à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 03 mars 2023 à 15:52

Jean-Philippe Krasso n’exclut pas de prolonger son contrat à l’ ASSE, comme il l’a indiqué la semaine dernière. Et cette tendance se précise.

Interrogé par Le Télégramme sur son avenir il y a quelques jours, Jean-Philippe Krasso a fait un appel du pied à l’ ASSE. Il a déclaré qu’il n’exclut pas de poursuivre l’aventure à Saint-Etienne, après avoir repoussé des propositions cet hiver. « J’ai décidé de rester cet hiver malgré plusieurs sollicitations parce que je me sens bien à Saint-Étienne », a-t-il confié au média régional.

« Je n’exclus pas une prolongation ni un départ », a ajouté l’attaquant des Verts en février dernier. Mais à ce jour, l’ ASSE n’a toujours pas acté la prolongation de son meilleur buteur, dont le contrat prend fin en juin 2023. La direction du club ligérien a eu des négociations avec Jean-Philipe Krasso et ses représentants depuis l’été dernier, mais les parties n’ont pas trouvé d’accord. Les négociations sont au point mort, à quatre mois de la fin du bail de l’international ivoirien (4 sélections).

Les décideurs de Saint-Etienne devraient pourtant s’activer pour boucler la signature de ce dernier, vu ses performances avec les Verts. L'attaquant stéphanois est auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 22 matchs disputés en Ligue 2 cette saison. Il est en tête du classement des buteurs et passeurs décisifs.

ASSE Mercato : Saint-Etienne devrait s'activer pour prolonger Krasso

Après Denis Balbir, Laurent Hess estime que club ligérien devrait faire rapidement une proposition alléchante à Jean-Philipe Krasso pour le décider à poursuivre l’aventure sous le maillot vert. « L’ ASSE doit tout faire pour prolonger Krasso. C’est un joueur très important. Quand on a le meilleur buteur et le meilleur joueur du championnat dans son effectif, on fait tout pour le garder. En plus il n’a que 25 ans, il a encore une bonne marge de progression, et il a une très bonne mentalité », a justifié le journaliste de But. À noter que le N°17 de l’ ASSE est convoité en Ligue 1 et à l’étranger. Le Dynamo Kiev (Ukraine) et des clubs turcs sont notamment à ses trousses.