PSG : Kylian Mbappé et le Paris SG prennent un engagement fort

Publié par JEAN-LUC D le 02 mars 2023 à 11:26

Kylian Mbappé et le PSG ne veulent pas rester à l’écart de la solidarité qui s’organise pour la Turquie. Ils ont pris un engagement fort.

Début février, la Turquie et la Syrie ont été secouées par un violent séisme qui a causé plus de 50 000 morts, dont 44 000 en Turquie, d’après les dernières estimations recueillies par l'AFP auprès des autorités des deux pays. Alors que le monde entier accourt au chevet des sinistrés, le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi ont fait un geste de grande classe envers le peuple turc.

Selon la plateforme locale de BeIN Sports, le club de la capitale française a fait un don d'un million d'euros pour soutenir le pays du président Recep Tayyip Erdogan. À la suite de son club, Kylian Mbappé a lui aussi tenu à marquer son soutien pour les victimes de cette catastrophe.

PSG : Kylian Mbappé s’engage pour les enfants turcs

Il ne sait pas que marquer des buts pour le Paris Saint-Germain et l’Equipe de France. Kylian Mbappé est aussi un homme au grand cœur en dehors des terrains et il ne manque aucune occasion pour le prouver. Après l’initiative de son club pour soutenir la Turquie, l’international français a lui aussi affiché son engagement personnel en faveur des enfants turcs.

Présent à une émission turque ce mercredi, l’enfant de Bondy a participé à la collecte de fonds organisée par la Fédération turque. Et comme à son habitude, le partenaire de Messi et Neymar a eu des mots forts pour exprimer sa position face à ce drame. « C’est une grande tragédie. Je ne peux pas imaginer ce que traverse la Turquie. La communauté mondiale du football se rassemblera et soutiendra la Turquie.

Cette aide est importante pour moi. D'abord, bien sûr, les rêves des gens, des enfants, sont très importants. J'utiliserai toutes les ressources que j'ai pour eux. Je ferai de mon mieux pour être utile en dehors du terrain. Je pense que nous pouvons redonner le sourire à de nombreux enfants », a confié KylianMbappé au média turc TRT Spor. Juste après l’émission, le champion du monde 2018 a publié un tweet pour apporter sa solidarité au peuple turc et à toutes les victimes.