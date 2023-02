Séisme en Turquie : Un footballeur international retrouvé mort !

Publié par JEAN-LUC D le 18 février 2023 à 14:18

Douze jours après le terribles séisme en Turquie et en Syrie, un footballeur international a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble.

C’est une triste journée pour le monde du football et précisément pour les supporters du club turc de Hatayspor et des Black Stars du Ghana. En effet, l’attaquant Christian Atsu a été retrouvé mort sous les décombres de son immeuble, en Turquie, suite au séisme qui a frappé ce pays. C'est l’agent du joueur de 31 ans qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur Twitter.

« C’est le cœur lourd que je dois annoncer que le corps de Christian Atsu a été retrouvé ce matin. Je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tout le monde pour leurs prières et leur soutien. Je demande que, pendant que nous prenons les dispositions nécessaires, chacun respecte l'intimité de la famille pendant cette période très difficile », a écrit Nana Sechere ce samedi.

L’Ambassade ghanéenne en Turquie et la Fédération ghanéenne de football avaient initialement assuré que Christian Atsu avait été retrouvé vivant, mais cette information avait rapidement été démentie par l’entraîneur de Hatayspor. Et l'angoisse qui ne cessait de croître a désormais laissé la place à la tristesse après le communiqué de l’agent de l’ancien buteur de Chelsea.

Après le séisme, le promoteur de la résidence de Christian Atsu mis aux arrêts

Selon les médias turcs, l'ancien joueur de Malaga, Everton et Newcastle, notamment, était sous les décombres de la résidence Rönesans, une tour de 12 étages qui s'est effondrée dans le séisme. Le promoteur de la résidence de luxe transformée en ruine, où 800 personnes seraient ensevelies, a été arrêté la semaine dernière alors qu'il tentait de quitter la Turquie. Pour rappel, Christian Atsu évoluait à Hatayspor depuis septembre passé. International ghanéen (60 sélections, 10 buts), il avait participé à la Coupe du Monde 2014 et disputé la finale de la CAN 2015.