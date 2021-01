Transfert PSG : Mbappé et Leonardo, pas de terrain d'entente ?

Publié le 28 janvier 2021 à 12:15

Kylian Mbappé va-t-il prolonger au PSG ? C'est la grande question qui se pose depuis plusieurs semaines du côté du Paris SG. Et si Leonardo et les dirigeants du club semblent avoir déposé une très belle offre entre les mains de l'international français, ce dernier ne serait toujours pas d'accord avec les conditions proposées. Un point de blocage qui pourrait durer, alors que le Real Madrid met la pression.

Mercato : Leonardo et le PSG dans l'impasse ?

L'Espagne sent bien que Kylian Mbappé est hésitant quant à une prolongation au PSG. Et la presse madrilène a décidé de mettre la pression sur les dirigeants des champions de France. Marca titre ce jeudi : "Le Real Madrid attend un signe". Le tout accompagné d'un portait du buteur du PSG. Une façon de répondre aux propos de l'international français qui déclarait, il y a quelques jours, avoir besoin d'un temps de "réflexion" avant de décider de son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Parisien fait traîner les choses. Kylian Mbappé n'est pas convaincu par le fait qu'il puisse franchir un nouveau palier au Paris Saint-Germain.

Il demande ainsi des garanties sportives et financières. Si ces premières requêtes sont liés au mercato et forcément hypothétiques, les secondes sont acceptables pour Leonardo. Le Brésilien, soutenu par QSI et Doha, est prêt à proposer un contrat de 30 millions d'euros annuels pour convaincre l'attaquant. Et la crainte de voir partir Mbappé à un prix moindre que ce que le PSG pourrait en tirer commence à poindre dans les rangs franciliens...

Quatre saisons ou rien pour Kylian Mbappé ?

Avec seulement un an de contrat restant, le départ de Kylian Mbappé au mercato d'été se fera à un coût certes élevé, mais plus réduit qu'avec quatre années de contrat. Quatre saisons, c'est justement ce que proposerait le PSG à sa star. Mais c'est bien là que ça coince. Le natif de Bondy n'est pas prêt à signer un contrat pour une durée si longue. Il veut pouvoir bénéficer d'une porte de sortie sans qu'un club désireux de le faire venir doive vendre l'intégralité de son effectif pour s'offrir le joueur.

Leonardo, de son côté, n'entend pas cela de la même oreille. Toujours selon Marca, ça sera quatre saisons ou rien pour Mbappé, qui serait invité à partir s'il n'accepte pas l'offre. Une information à prendre avec des pincettes, tant la presse madrilène focalise sur ce dossier mercato et appuie de toutes ses forces pour un transfert au Real Madrid. Cependant, cela confirme les informations révélant que Mbappé dispose d'une offre à 120 millions d'euros entre les mains. La réflexion risque désormais de paraître longue pour les supporters du PSG.













