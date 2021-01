Stade Rennais : Stéphan ouvert au départ de M'Baye Niang

Publié le 28 janvier 2021 à 14:30

L'entraîneur du Stade Rennais n'a pas été très loquace au sujet du mercato, préférant laisser la parole à son président et à son directeur sportif sur le sujet. Mais Julien Stéphan a quand même abordé l'éventualité d'un départ de M'Baye Niang, annoncé du côté du Genoa mais également des Emirats Arabes Unis.

Mercato : Stéphan ne ferme pas la porte à un départ de Niang

L'avenir de M'Baye Niang au Stade Rennais s'écrit en pointillés. Le buteur sénégalais des Rouge et Noir craint de ne pas avoir le temps de jeu qu'il souhaite lors de cette deuxième partie de saison de Ligue 1, notamment en raison du retour imminent de Serhou Guirassy, blessés depuis de longues semaines à la cheville. L'attaquant du SRFC est annoncé du coté du Genoa, un club qu'il connait pour y avoir passé un bout de temps en 2015. L'équipe de Serie A a deux options pour le poste d'avant-centre et M'Baye Niang en fait partie. Mais la presse italienne, notamment Il secolo XIX, quotidien génois, révèle que le Genoa est en concurrence avec un ou plusieurs clubs des Emirats Arabes Unis.

En conférence de presse ce jeudi avant le déplacement du Stade Rennais au Vélodrome pour y affronter l'OM, Julien Stéphan a fait le point sur le mercato. Et le coach de Rennes a bien sûr évoqué le cas M'Baye Niang, même s'il a commencé par demander à la presse de s'adresser à Nicolas Holveck, son président, et Florian Maurice, son directeur sportif, pour toutes les questions liées au marché des transferts. Mais pour le Sénégalais, Stéphan en a dit un peu plus et n'a pas fermé la porte à un départ cet hiver. "On a fait beaucoup de choses pour M'Baye Niang. On se mettra autour d'un table entre gens intelligents si la question se pose. Il y a de la concurrence devant."

Guirassy proche d'un retour avec le Stade Rennais

"On est à l'écoute pour certains joueurs qui pourraient être en manque de temps de jeu. Encore faut-il qu'il y ait des options", a ajouté l'entraîneur du Stade Rennais, après avoir annoncé le retour tout proche de Serhou Guirassy, concurrent n°1 de M'Baye Niang sur le front de l'attaque rennaise. "Il pourrait être un peu juste pour ce week-end. ​Il a repris collectivement hier (mercredi). Deux mois d’arrêt, c’est long. Il revient bien et il a de bonnes sensations. Il reste encore une séance pour décider." Quant à M'Baye Niang, il ne sera pas présent face à l'OM, tout comme Georginio Rutter. "Il y en a un qui est malade et l’autre affaibli donc ils ne seront pas disponibles", a simplement lâché Julien Stéphan. Une mercatite aiguë ?













Par Matthieu