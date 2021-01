RC Lens Mercato : Kakuta envoie un message à Oughourlian

Publié le 28 janvier 2021 à 20:30

Gaël Kakuta est prêté par Amiens SC au RC Lens, son club formateur, pour une saison. Son contrat est cependant accompagné d’une option d’achat obligatoire en cas de maintien du club nordiste en Ligue 1. Ayant été bien intégré lors de la première partie de la saison, le meneur de jeu du Racing Club a déjà pris sa décision. Il veut rester pour longtemps chez les Sang et Or.

Gaël Kakuta brille chez les Lensois

Gaël Kakuta est parti pour rester au RC Lens, car le club promu en Ligue 1 est presque assuré de se maintenir dans l’élite. Il pointe à la 9e place avec 31 points, soit 16 de plus que les deux clubs relégables (FC Lorient et Nîmes Olympique) après 21 journées de championnat. Du coup, le président Josep Oughourlian direction va devoir réunir les moyens nécessaires, afin de transférer définitivement le joueur d’Amiens SC. De plus, le milieu offensif des Lensois donne pleinement satisfaction à Franck Haise. Il est à l’aise dans son rôle de meneur de jeu et à la fois décisif. En 21 matchs disputés (pour 19 titularisations), Gaël Kakuta a inscrit 8 buts et délivré 4 passes décisives.

Vu l’environnement favorable à la Gaillette et de la confiance de son entraîneur, la recrue estivale du RC Lens ne regrette pas son choix de revenir en Artois « là où tout a commencé » pour lui. « Oui, tout est mis en place pour que tout le monde puisse être à son maximum », a-t-il apprécié. « Tout le monde se met dans de bonnes conditions, on travaille les uns pour les autres dans ce groupe et ça facilite la tâche. À mon poste, c’est le système qui me convient le plus et tout le monde prend du plaisir sur le terrain », a justifié le N°10 du RCL.

RC Lens : le meneur de jeu veut déjà prolonger

Pour finir, Gaël Kakuta a dévoilé son souhait, avant même le mercato d'été prochain. « Le club me tient à cœur. Tant que je serai performant, que je donnerai le meilleur de moi et si le club veut toujours de moi, pourquoi pas. Je suis bien ici », a-t-il conclu. Le joueur de 29 ans ans est lié au club picard jusqu’en juin 2022 et son coût est estimé à 8 M€. Pour mémoire, l'international congolais a été formé au Racing Club de Lens entre 1999 et 2007, avant de rejoindre l'académie de Chelsea.













Par ALEXIS