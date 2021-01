Stade rennais Mercato : Le dossier M'Baye Niang déjà bouclé

Publié le 29 janvier 2021 à 00:45

Proche d’un départ l’été dernier, M'Baye Niang devrait quitter le Stade rennais cet hiver. L’attaquant sénégalais devrait finir la saison chez un mal classé de Serie A.

Enfin le départ de M'Baye Niang du Stade rennais ?

Le feuilleton M'Baye Niang semble toucher à sa fin. Au terme de la saison dernière, l’attaquant sénégalais avait émis le vœu de quitter le Stade rennais. Il souhaitait notamment rejoindre l’Olympique de Marseille, le club phocéen étant à la recherche d’un nouvel avant-centre. Mais au final, l’OM avait opté pour une solution moins onéreuse en recrutant le Brésilien Luis Henrique. Après ce premier revers, l’avant-centre du SRFC a enchaîné un second à quelques heures de la clôture du mercato estival. Proche de signer à l’AS Saint-Étienne, il a vu son transfert capoter à la dernière minute, la faute à ses agents. Resté malgré lui à Rennes, le géant sénégalais pourrait enfin faire ses valises cet hiver. Un retour en Italie est annoncé par Téléfoot.

Un prêt avec option d’achat pour Niang

La chaîne du foot assure en effet que M'Baye Niang va retourner en Serie A cet hiver. Le Stade rennais et le Genoa seraient déjà tombés d’accord pour un prêt de six mois assorti d’une option d’achat. Laquelle aurait été fixée à 10 millions d’euros. Ancien de Serie A, le Sénégalais (15 sélections/4 buts) a déjà défendu les couleurs de la formation génoise. Il avait été prêté par l’AC Milan entre janvier et juin 2015. Cette fois, il s’agira d’éviter une relégation aux Rossoblu, actuels 16es du championnat. À Gênes, Niang pourrait retrouver Kevin Strootman. Le milieu néerlandais est prêté par l’OM jusqu’à la fin de la saison.













Par Ange A.