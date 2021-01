OM Mercato : Genoa, Kevin Strootman lance une pique à Eyraud

Publié le 16 janvier 2021 à 07:00

Prêté au Genoa pour le reste de la saison, Kevin Strootman s’est livré sur son départ sporadique de l’Olympique de Marseille. L’occasion de livrer ses vérités sur la direction de l’OM.

Kevin Strootman se lâche suite à son départ

Vendredi était jour de présentation pour Kevin Strootman au Genoa. Le milieu de terrain est prêté sans option au club italien jusqu’à la fin de saison. Pour le milieu néerlandais, son départ de Marseille doit réjouir l’exécutif du club phocéen. « Ils sont contents que je sois parti, je crois. Le président a dit que je pouvais partir, ou devait partir », a indiqué le joueur de 30 ans au micro de Téléfoot. L’international néerlandais (45 sélections/3 buts) a également évoqué la possibilité d’un transfert définitif en Italie. Ancien de l’AS Rome, le milieu batave connaît bien le Calcio. « Pour l’instant, c’est un prêt. Ça peut être définitif, mais je ne sais pas [...] On regardera après la saison », a confié l’ancien du PSV.

Les objectifs de Strootman au Genoa

Après avoir évoqué l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman a fait part de ses ambitions avec le Genoa. Le Néerlandais souhaite surtout retrouver du temps de jeu. Relever le pensionnaire de Serie A est également une priorité du milieu. Les hommes de Davide Ballardini ne pointent qu’à la 17e place au classement. « L’année dernière, j’ai peu joué. Je manque un peu du rythme mais je me suis toujours entraîné. Physiquement je vais bien […] Ballardini est heureux que je sois là, et pour moi c’est pareil [...] L’équipe se remet doucement et je veux aider. Il y a beaucoup de clubs proches de nous, mais le Genoa est dans cette position aussi pour les problèmes liés à la Covid. 18 joueurs l’ont eu, maintenant ça va beaucoup mieux et je veux emmener Gênes au sommet », a-t-il indiqué.













Par Ange A.