LOSC Mercato : Les derniers doutes s'effacent à Lille

Publié le 29 janvier 2021 à 11:15

Olivier Létang a tenu ses promesses, le mercato du LOSC a été très calme et l'équipe de Christophe Galtier ne s'est pas affaiblie lors de ce mois de janvier. Les derniers jours du marché des transferts ne devraient pas changer l'état actuel des choses pour le co-leader de Ligue 1. Les derniers doutes ont été levés et Lille OSC est définitivement prêt à aborder sa deuxième partie de saison.

LOSC : pas de départ majeur au mercato

Après l'excellente première partie de saison du LOSC et son changement de gouvernance à l'approche de l'hiver, il y avait de quoi s'inquiéter dans le Nord. Certains des joueurs de Christophe Galtier ont bénéficié d'une couverture maximale et ont attiré les convoitises des grands clubs européens. Mais Olivier Létang, le nouveau président, avait été clair : son but est de conserver une équipe compétitive. C'est ce qu'il a fait, en ne libérant d'Adama Souamaro, dont le départ était déjà évoqué cet hiver. Le défenseur central a rejoint Bologne en Serie A. Et Fadiga Ouattara, jeune attaquant prêté à Valence en Liga. Quant aux autres profils évoqués dans des rumeurs de transfert, ils sont tous restés. Renato Sanches, promis à Liverpool ou à l'Inter Milan, est toujours là, tout comme Zeki Çelik qui a vu l'AS Roma lui faire la cour. Il en va de même pour le défenseur néerlandais Sven Botman, lui aussi pisté par les Reds. Christophe Galtier peut donc compter sur un effectif au complet pour les prochaines échéances du LOSC, à commencer par la Ligue 1 et la venue du Dijon FCO au stade Pierre-Mauroy. Il reste d'ailleurs cinq matches de championnat à Lille avant son seizième de finale aller de Ligue Europa contre l'Ajax Amsterdam.

Boubakary Soumaré veut rester, Abou Ouattara revient

Ces derniers jours, les doutes ont été levés sur les dernières possibilités de départ. C'était notamment le cas de Boubakary Soumaré. Selon L'Equipe, le couteau-suisse de Christophe Galtier a "redit à ses dirigeants son intention de terminer la saison à Lille". Une position très apprécié par le président du LOSC et, surtout, son entraîneur, qui compte sur lui pour la Ligue Europa en raison des suspensions au sein du milieu de terrain nordiste pour le match aller contre l'Ajax. Parallèlement, Lille OSC devrait voir revenir du Portugal Abou Ouattara. Le joueur, prêté à Guimaraes, n'a eu l'opportunité de prendre part qu'à une rencontre en Liga NOS. Il pourrait rentrer dans le Nord avant la fin du mercato, annonce RMC, et être directement prêté en Ligue 2. Plusieurs clubs seraient effectivement intéressés à l'échelon inférieur. Mais globalement, le mois de janvier a été rassurant pour le LOSC.













Par Matthieu