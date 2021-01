PSG Mercato : Le club tiendrait la corde pour Lionel Messi !

Publié le 29 janvier 2021 à 15:15

La folle rumeur ne cesse d'enfler. Considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi a passé l'intégralité de sa carrière au FC Barcelone. Les problèmes sportifs et institutionnels récents du club culé pourrait pourtant forçer le génie argentin ailleurs et le PSG flairant le bon coup, tiendrait la corde pour le recruter.

Un départ de Messi du FC Barcelone, est-ce réellement possible ?

L'incroyable bruit de couloir a pris forme cet été. Agacé de la gestion du club par Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi a alors commencé à écrire son avenir en Catalogne en pointillés. Le long silence du génie argentin, déjà peu bavard, n'ont fait qu'accentuer le malaise palpable au sein du club et ont alors servi à faire croire à tout le monde que le divorce était consommé entre Messi et son club de toujours. La saison 2020-21 ayant démarré doucement pour le Barça, Lionel Messi a affiché un nivau inquiétant, avant de redevenir le joueur que l'on connaît à l'instar de son équipe en ce début d'année. Des performances en nette amélioration qui n'affaiblissent pas pour autant l'ardeur des nombreuses rumeurs l'envoyant au PSG et à Manchester City.

Mercato : le PSG favori !

Au contraire, ces dernières vont bon train et les déclarations de Mauricio Pochettino, nouveau coach du PSG, sur une éventuelle venue de son compatriote à Paris laissent espérer de grandes choses aux fans du Paris Saint-Germain : "Messi au PSG ? Tout ce que vous dites sera mal compris, et j'aime ce que j'ai. Les grands footballeurs s'intègrent dans n'importe quelle ligue et n'importe quelle équipe." Suite à cette déclaration, le média allemand Bild abonde dans le sens d'une arrivée du natif de Rosario au sein du club de la capitale : "Le PSG met la pression en coulisse pour aboutir à un accord. " Des informations qui risquent de donner le sourire aux supporters parisiens, qui retrouveront Messi dans moins d'un mois lors des huitièmes de finale de Champions League, avant peut-être de le vois sous le maillot parisien l'été prochain.













Par Chemssdine