PSG Mercato: «Pochettino c’est fini» pour le Qatar, Zidane arrive !

Publié par Gary SLM le 01 janvier 2022 à 08:24

L’ entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, ne va pas terminer le mercato hivernal à son poste. Zinedine Zidane va le remplacer sur le banc du Paris SG.

PSG Transfert : Mauricio Pochettino va céder sa place à Zidane

Arrivé au PSG pour succéder à Thomas Tuchel, l’ancien coach de Tottenham, Mauricio Pochettino, n’aura pas fait le job. Le technicien argentin affiche les plus mauvaises statistiques d’un entraîneur du PSG version QSI. Depuis Doha, la décision du départ de l’argentin est actée et comme le dit un journaliste français de RMC, sa succession est présentement au coeur des préoccupations. Un nom ayant émergé ces derniers mois tient encore plus la route pour l’après-Pochettino.

C’est bien Zinedine Zidane qui est présentement en négociation avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. D’après Daniel Riolo qui a donné l’information, cette succession devrait être effective avant la fin de ce mercato hivernal qui vient de débuter. Dans "l’After Foot" sur RMC Sport, il a déclaré : « Pochettino c’est fini ! Clairement il est cramé », avant d’ajouter : « J'ai annoncé l'arrivée de Lionel Messi début décembre l'année dernière. Je ne suis pas loin de penser la même chose pour Zidane cet hiver. J’ai des infos aussi sur le sujet.»

PSG Mercato : Zidane lâche l’OM pour le PSG

Le technicien marseillais, un temps en attente d’un hypothétique rachat du club phocéen pour sa première expérience à tant que coach en Ligue 1, au club de son cœur, va finalement céder aux sirènes du club parisien. Même s’il a récemment fait une sortie qui confirmait son attachement à l’OM, Zidane est très clairement en route pour le banc du rival le PSG.

Mercato Paris SG : Leonardo en danger avec l’arrivée de Zidane ?

Et cette arrivée de Zinedine Zidane n’est pas une bonne nouvelle pour tout le monde au PSG. Leonardo, le directeur sportif du Paris SG n’a jamais contacté le technicien français, comme le confirme la source. Daniel Riolo estime cependant que des personnalités haut placées du club l’ont fait à sa place, ce qui confirme le risque de l’éviction du brésilien revenu au club où il a joué et qu’il a dirigé peu après la prise de ses commandes par les Qatariens.

"Oui Leonardo n’a jamais contacté Zinedine Zidane, mais d’autres l’ont fait pour lui, au Qatar", affirme le journaliste avant d'ajouter : "Donc quand il dit que le PSG n’a jamais contacté Zidane, c’est un mensonge. Ou alors ils ne l’ont pas mis au courant". La question de savoir si l’ancien coach du Real Madrid allait accepter de voir ses décisions précomptées par celles du brésilien, notamment sur les questions de transferts de joueurs, s’est toujours posée.

Si Leonardo devait rester en poste malgré une arrivée de Zidane sur le banc du PSG, il existe de fortes chances d’un réaménagement de ses fonctions au club. Son bras droit Nasser Al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, pourrait ne pas sauver toutes ses prérogatives puisque la décision d’engager Zidane viendrait directement de Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du Paris St-Germain, initiateur des négociations avec Zizou.