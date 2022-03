Man United : Un grand favori se dégage pour entraîner Manchester

Publié par Jules le 23 mars 2022 à 13:00

Alors que le club recherche un entraîneur pour succéder à Ralf Rangnick, les dirigeants de Man United auraient rencontré Erik ten Hag.

Man United : Erik ten Hag a passé un entretien à Manchester

Manchester United, qui souhaite recruter un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, aurait jeté son dévolu sur Erik ten Hag. Le coach de l'Ajax, sous contrat jusqu'en 2023, fait figure de favori pour le poste. Le technicien néerlandais aurait d'ailleurs déjà passé un entretien avec les dirigeants de Man United, comme le révèle le Daily Mail.

À la tête d'un Ajax qui a bluffé tout le monde durant les phases de poules de Ligue des Champions et malgré une élimination contre Benfica en huitième de finale, le coach ajacide fait des envieux. Les Mancuniens seraient sortis plutôt convaincus de l'échange avec Erik ten Hag, rassurés notamment de sa bonne maîtrise de la langue anglaise. De plus, l'agent du coach néerlandais connaît bien le club, lui qui s'est occupé de la carrière de Robin Van Persie et de son arrivée à Man United en 2012, ce qui pourrait faciliter les choses.

Ten Hag veut des garanties à Manchester

L'opportunité d'entraîner Man United intéresserait beaucoup le technicien amstellodamois. Passé par Utrecht, puis l'Ajax, une arrivée dans le nord de l'Angleterre lui permettrait de franchir un nouveau palier dans sa carrière. Néanmoins, si Ten Hag débarque, il souhaite avoir quelques garanties. L'ancien milieu de terrain se serait d'ailleurs renseigné sur les finances du club, lui qui espère batir une équipe capable de rivaliser avec les meilleures équipes anglaises et européennes afin de garnir son armoire à trophée.

Cependant, le coach de l'Ajax n'est pas le seul à être pisté par Man United pour s'installer sur le banc des Red Devils. Ces dernières semaines, les médias anglais ont évoqué plusieurs pistes. Notamment celle de Thomas Tuchel, dont l'avenir est compromis au vue de la situation de Chelsea, mais aussi Mauricio Pochettino qui semble plus proche que jamais d'un départ du Paris Saint-Germain. Récemment, le nom de Julen Lopetegui, en poste au FC Séville, a lui aussi été associé au club mancunien. Manchester multiplie donc les pistes, même si Erik ten Hag semble avoir pris une longueur d'avance sur ses homologues.