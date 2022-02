PSG Mercato : Zidane en approche avec une légende du football

Publié par Thomas G. le 03 février 2022 à 11:14

Le PSG va bientôt se séparer de son entraineur Mauricio Pochettino. Son successeur est déjà désigné, il s'agit de Zinédine Zidane.

PSG Mercato : Zidane pose ses conditions

Depuis quelques années, les dirigeants qataris du PSG rêvent de faire venir un grand entraîneur au PSG. Après les échecs pour faire venir Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou encore José Mourinho, le Paris Saint-Germain souhaite attirer l’entraîneur français Zinédine Zidane à Paris. Ce serait tout un symbole de faire venir une légende du football français, vainqueur à trois reprises en tant qu’entraîneur de la Ligue des champions. Un temps réticent à venir au PSG, Zidane semble avoir changé son fusil d’épaule. L’ancien entraîneur du Real Madrid a émis quelques conditions pour signer à Paris, il ne souhaite pas travailler avec Leonardo et voudrait collaborer avec un certain Arsène Wenger.

Pour convaincre Zidane, le board parisien doit sortir les gros moyens, et veut offrir les pleins pouvoirs à Zidane qui aura l'ancien manager d'Arsenal pour l'épauler. Arsène Wenger et Zinédine Zidane sont deux hommes très appréciés par l’émir du Qatar, d’autant plus que Zidane est ambassadeur de la Coupe du Monde au Qatar.

PSG : Pochettino et Leonardo en danger

La crise fait rage au sein du club de la capitale, Mauricio Pochettino et Leonardo se préparent tous les deux à quitter Paris cet été. Pochettino a le pire ratio de victoire d’un entraîneur du PSG depuis le rachat de Qatar Sports Investissment. Il a perdu la Ligue 1 l’an dernier et le trophée des champions en plus de la Coupe de France cette année.

Leonardo a failli sur le gros dossier qui lui a été confié, à savoir la prolongation de Kylian Mbappé. De plus, il n’a pas réussi à dégraisser suffisamment l’effectif pour faire venir Tanguy Ndombele. Des faits qui ne passent pas à Doha. Les grandes manœuvres pour remplacer les deux hommes ont déjà commencé. Leurs départs pourraient arriver dès le mois de mars en cas d’élimination du PSG en Ligue des champions face au Real Madrid. L’avenir du club de la capitale devrait s'écrire sans Pochettino et Leonardo.