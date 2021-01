Ligue 1 : Vainqueur de Bordeaux, l’ OL reprend la tête

Publié le 30 janvier 2021 à 00:00

Après son carton dans le derby contre Saint-Étienne, l’Olympique lyonnais a enregistré une nouvelle victoire vendredi. L’ OL s’est imposé sur le fil contre les Girondins de Bordeaux au Groupama Stadium. Un succès précieux qui replace Lyon devant Paris et Lille.

L’ OL évite le piège bordelais et devance Paris

Fort de son large succès contre l’AS Saint-Étienne (0-5), l’Olympique lyonnais recevait Bordeaux vendredi en ouverture de la 21e journée. Lyon a enchaîné avec une nouvelle victoire contre les Girondins. L’ OL s’est imposé dans les dernières minutes contre le FCGB (2-1). Karl Toko Ekambi a ouvert le score pour les locaux (32e) avant que Samuel Kalu n’égalise au retour des vestiaires (55e). La délivrance est venue de Léo Dubois dans le temps additionnel (90e+2). Grâce à cette victoire, les Gones retrouvent provisoirement la première place du championnat. Ils ne comptent qu’un seul point d’avance sur le Paris Saint-Germain et le Lille OSC. Ces deux poursuivants jouent respectivement dimanche contre Lorient et Dijon. Le FCGB de son côté cale à la 7e place.

Sauveur de Lyon, Dubois dévoile le grand objectif des Gones

Auteur du but de la victoire contre les Girondins, Léo Dubois s’est exprimé après la rencontre. L’occasion pour le défenseur tricolore de rappeler le grand objectif de l’ OL cette saison : décrocher une place en Ligue des champions. « On a des objectifs : il faut retrouver la Ligue des champions. Et on sait que ces matches sont importants […] On reste concentrés sur nos objectifs et voilà », a lâché le latéral lyonnais au micro de Téléfoot. Pour rappel, les Gones sont privés de Coupe d’Europe cette saison après avoir décroché la 7e place lors du dernier exercice.













Par Ange A.