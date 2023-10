Le Stade Rennais FC recevra le PSG ce dimanche. Bruno Génésio, l’entraîneur du SRFC, a un objectif victoire pour cette opposition et compte pour ce faire sur le mental de son groupe.

Stade Rennais - PSG : Bruno Génésio compte sur le mental de ses joueurs

Les deux derniers matchs du Paris Saint-Germain contre le Stade Rennais se sont soldés par des défaites. Lionel Messi et Kylian Mbappé n’avaient pu trouver le chemin des filets face à Karl Toko Ekambi et Arnaud Kalimuendo-Muinga, les deux buteurs rennais du match de la 28e journée de Ligue 1 2023. Ce dimanche, le PSG se retrouvera de nouveau face au SRFC qui cherche à réaliser la passe de 3 à cette occasion.

Bruno Génésio, en conférence de presse, a d’ailleurs dévoilé un pan de sa stratégie pour faire déjouer les Parisiens. Il a déclaré à propos du PSG : « c’est une équipe qui va arriver avec un esprit revanchard, et elle a de grands champions. Après, je n’ai pas de secret, les résultats sont toujours collectifs, et puis j’ai les joueurs pour faire des résultats face à de grandes équipes. C’est le genre de match où l’on est plus fort dans la tête, car on sait que sinon, on risque de passer une mauvaise soirée. »

Le SRFC n’a perdu aucun de ses 4 derniers matchs face au PSG en championnat (3 victoires, 1 nul) bien qu’il restait sur 6 défaites sur 7. Mais là où le club breton affiche une certaine solidité, c’est son invincibilité lors de ses 11 derniers matches en Ligue 1 avec 6 victoires et 5 matchs nuls, soit la plus longue série en cours.

Du côté du Paris Saint-Germain, Luis Enrique reste sur 2 matchs de championnat sans encaisser de but. Le PSG a passé 4-0 à l’Olympique de Marseille et a fait match nul 0-0 avec Clermont Foot. Mais avec son statut de meilleure attaque du championnat à domicile, le Stade Rennais pourrait bien trouver le chemin des buts de Gianluigi Donnarumma.