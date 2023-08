Annoncé depuis plusieurs jours, le départ de Karl Toko-Ekambi est désormais acté, puisque le joueur quitte l'OL pour rejoindre l'Arabie Saoudite.

Mercato OL : Karl Toko-Ekambi s'engage avec Abha Club

Alors qu'il n'était plus en état de grâce depuis quelque temps déjà à l'OL, Karl Toko-Ekambi quitte bel et bien le Rhône, et s'envole en direction de l'Arabie Saoudite, où il a signé un contrat avec Abha Club. Prêté la saison passée au Stade Rennais, et écarté du groupe lyonnais en ce début de saison, le Camerounais a été poussé vers la sortie par sa direction, qui voulait s'épargner son salaire assez conséquent, pour assainir un peu les finances du club, tout en récupérant un chèque.

Tandis que Bradley Barcola pourrait quitter l'OL pour rejoindre le PSG dans les prochains jours, les Gones perdent un premier joueur offensif, bien que son importance dans le groupe de Laurent Blanc était très faible. À 30 ans, Karl Toko-Ekambi rejoint les nombreux joueurs qui ont rallié l'Arabie Saoudite cet été, et tentera de porter son équipe d'Abha Club durant cette saison, malgré la forte concurrence des autres écuries saoudiennes.

L'OL récupère 1,5 million d'euros dans la transaction

Alors que le joueur avait confessé qu'il n'était pas heureux à l'OL, Karl Toko-Ekambi pourra désormais s'épanouir dans un nouveau pays, un nouveau championnat, et un nouveau club. En ce qui concerne les Gones, le club récupère un chèque de 1,5 million d'euros avec la vente de l'international camerounais (55 sélections, 13 buts), une somme à laquelle pourrait venir s'ajouter environ 500.000 € de bonus dans les prochains mois.

Pour rappel, Karl Toko-Ekambi était arrivé à l'OL en 2020 en provenance de Villarreal, et avait coûté, à l'époque, près de 15 millions d'euros aux Gones, qui s'en étaient déjà débarrassé l'hiver dernier, en l'envoyant à Rennes pour la seconde partie de la saison, dans le cadre d'un prêt payant estimé à 1,5 million d'euros.