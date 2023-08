En quête d'un numéro 6 pour contenter Laurent Blanc, l'OL observe deux pistes, dont un milieu défensif argentin du Betis Séville.

Mercato OL : La piste Guido Rodriguez s'annonce compliquée

La recherche d'un milieu défensif est semée d'embuches pour l'OL. Mais les Gones pourraient vite apercevoir le bout du tunnel. Après les sanctions de la DNCG, Renato Tapia qui décide de rester en Espagne au dernier moment et les demandes incessantes de Laurent Blanc, Lyon se retrouve face à un nouvel obstacle.

D'après L'Équipe, le club rhodanien aimerait recruter le milieu défensif du Betis Séville, l'Argentin Guido Rodriguez. Mais malgré les bonnes relations entre les deux parties depuis l'opération Nabil Fekir, les Andalous ne comptent pas faire de cadeau pour céder leur joueur. Pire, l'OL devra sûrement payer le prix fort et dépenser une grosse partie du budget restant (8 millions d'euros), alors que la venue d'un ailier est espérée.

Selon le journaliste Hugo Guillemet, Lyon travaille en sous-marin concernant l'arrivée de cet attaquant mystère, qui devrait être la prochaine recrue annoncée par les Gones. Ils attendent le départ de Karl Toko-Ekambi pour finaliser le deal, qui devrait s'engager en Arabie saoudite la semaine prochaine.

Vers un nouveau prêt à Molenbeek ?

En parallèle du transfert de Guido Rodriguez, l'OL et Eagle Football aimeraient faire venir en Europe le milieu défensif béninois Dodo Dokou. Le jeune joueur de 19 ans, qui évolue en D1 égyptienne au SC Smouha, plaît beaucoup aux recruteurs de l'OL qui tentent de le recruter pour 500 000 euros. Si l'offre est acceptée, il devrait être envoyé en prêt à Molenbeek, pour s'aguerrir sous les ordres de Claudio Caçapa. Il aura toute la saison pour se montrer et faire valoir ses qualités en première division belge, et espérer taper dans l'oeil du coach lyonnais l'été prochain.