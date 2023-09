Passé par plusieurs clubs de Ligue 1, un milieu offensif français est proche de s'engager avec un club saoudien, pensionnaire de la Saudi Pro League.

Mercato : Valentin Eysseric tient un accord avec Abha Club

Son nom a surtout été retenu par les supporters de l'OGC Nice. Passé par le club azuréen (2012-2017), le FC Nantes (2019) mais aussi l'AS Saint-Étienne (2015-2016), formé en partie à l'AS Monaco, Valentin Eysseric va relever un nouveau challenge. Le milieu offensif de 31 ans tient un accord avec Abha Club, pensionnaire de la Saudi Pro League selon Foot Mercato. Il reste sur deux belles saisons au Kasimpasa SK. En 66 rencontres disputées, le natif d'Aix-en-Provence a été l'auteur de 9 buts et 10 passes décisives.

Ce ne serait pas le premier coup réalisé en France pour Abha Club. Consciente de devoir se renforcer au vu du mercato de ses concurrents, l'écurie saoudienne a déjà enrôlé Karl Toko-Ekambi (ex- OL) et François Kamano (ex - Bordeaux, Bastia). Elle se classe actuellement dixième en Saudi Pro League, avec 3 petits points d'avance sur la zone rouge. Au vu de son expérience en Ligue 1 mais aussi en Turquie et en Italie (52 matchs avec la Fiorentina, 3 buts entre 2017 et 2021), Valentin Eysseric semble un bon renfort pour cette équipe. L'annonce de sa signature devrait intervenir dans les prochaines heures.

Patrick Vieira va retrouver l'OGC Nice

Pour revoir Valentin Eysseric à l'OGC Nice, il va donc falloir attendre. En revanche, les supporters des Aiglons auront le plaisir de revoir Patrick Vieira ce dimanche. Le Gym reçoit le RC Strasbourg à 17h05. Nouvel entraîneur du club alsacien cette saison, le champion du monde français avait vécu une expérience mitigée à la tête de l'OGCN (2018-2020).

Il a tiré un bilan de cette période parfois difficile : « Je suis mitigé. j'ai rencontré des salariés exceptionnels à mon arrivée, avec un projet clair où on devait faire du « trading », c'est à dire développer des jeunes joueurs pour les revendre. Et puis tout a changé du jour au lendemain et la communication est devenue très difficile avec le nouvel actionnaire (INEOS) » a-t-il lâché dans des propos rapportés par France Bleu. Patrick Vieira a vécu un nouveau rachat avec le RC Strasbourg, qui est passé sous pavillon américain. Mais tout semble bien se passer car le RCSA cartonne (6ème, 6 pts), contrairement à l'OGC Nice (13ème, 3 pts) après 3 journées.