FC Nantes Mercato : Raymond Domenech confiant pour Louza

Publié le 30 janvier 2021 à 01:15

Le FC Nantes vient d’enregistrer le départ de Mehdi Abeid. Après ce transfert, Raymond Domenech n’entend pas perdre un autre milieu de terrain, en l’occurrence Imran Louza. Le titi nantais est courtisé par Marseille.

Raymod Domenech ferme pour Imran Louza

Comme attendu, Mehdi Abeid a quitté le FC Nantes. Le milieu de terrain algérien s’est engagé pour un an et demi avec Al Nasr, aux Émirats arabes unis. Après ce départ, Raymond Domenech ne souhaite plus perdre d’élément cet hiver. En conférence de presse, le coach du FCN s’est notamment prononcé sur le cas Imran Louza dont le nom revient avec insistance à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen cherche un remplaçant à Morgan Sanson transféré à Aston Villa. Pour le technicien lyonnais, un départ de Louza ne surviendra pas cet hiver. Surtout que Nantes a besoin de ses forces vives pour remonter la pente en championnat. « Si je redoute son départ ? À l’heure actuelle, non », a tranché l’ancien sélectionneur des Bleus cité par Ouest France.

Le dossier Louza déjà classé à l’OM ?

Alors que le transfert d’Imran Louza semble plus qu’improbable cet hiver, l’Olympique de Marseille explore d’autres pistes. Le club phocéen lorgnerait notamment du côté de l’Anjou. L’OM serait intéressé par Angelo Fulgini. Le milieu de terrain compte 4 buts et 2 passes décisives avec le SCO Angers. À l’étranger, Pablo Longoria prospecterait du côté de la Sampdoria. Le directeur du football marseillais penserait à Mehdi Léris. Il avait déjà recruté le milieu de 22 ans lorsqu’il officiait encore à la Juventus. Ces dernières heures, un intérêt de Marseille pour Amine Adli a été révélé par RMC Sport. Celui-ci compte 5 buts et 3 passes décisives avec le Toulouse FC. Reste plus qu’à savoir sur qui se portera le choix de la direction olympienne à quelques heures de la clôture du mercato hivernal.













Par Ange A.