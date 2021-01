OM Mercato : Longoria anticipe un nouveau départ

Publié le 29 janvier 2021 à 16:15

Pablo Longoria est un homme préparé. S'il a encore du travail en cette fin de mercato hivernal de l'OM, notamment pour trouver un remplaçant à Morgan Sanson, le directeur sportif prépare également les prochains départs qui se profilent. La fin de contrat de Florian Thauvin, mais également celle de Jordan Amavi.

Mercato : Amavi veut partir de Marseille

L'OM a été très occupé pendant ce mercato. Pablo Longoria a déjà réalisé quelques bons coups. Maintenant, se précise la question des fins de contrats. Même si c'est encore dans quelques mois, il faudra dès maintenant anticiper les éventuels départs et prolongations. Le dossier Thauvin occupe beaucoup l'espace médiatique, mais un autre joueur est lui aussi concerné. Jordan Amavi, le latéral gauche de L'Olympique de Marseille devrait partir cet été. Le joueur arrive à la fin de son contrat et a priori il a déjà la tête et un pied ailleurs. Amavi, toujours pas revenu de sa blessure, ne semble pas pressé de reprendre.

eudi sur la chaine l'Equipe, le journaliste Damien Degorre évoquait une volonté du défenseur de ne pas revenir : "Je crois que Villas-Boas est un peu déçu par l’attitude d’Amavi quand même, a confié le chroniqueur. On ne peut pas dire que Villas-Boas n’ait pas protégé et défendu Amavi vaille que vaille, coûte que coûte face aux supporters. Et là il y a quand même le sentiment que Amavi ne fait pas tout pour revenir. Villas-Boas l’a bien sorti de l’ornière, Amavi était dans l’eau jusqu’au nez." Une situation qui met l'équipe dans une position délicate, d'autant plus que sa doublure, Yuto Nagatomo, ne donne pas entière satisfaction. Ce dernier devrait lui aussi quitter le club en juin.

L'OM anticipe déjà ?

Les rumeurs de départ de Jordan Amavi cet hiver n'étaient pas nombreuses. La plus récente l'envoyait du côté de Leeds United. Cependant le club n'en saurait rien et il n'y aurait aucun contact dans ce sens pour l'instant. Un départ dans les derniers jours du mercato, semble improbable également, en l'absence d'un solide remplaçant. Aucune piste concrète pour l'instant ne se dessine. Pablo Longoria pourra toujours prospecter du côté de la Ligue 1 : Romain Perraud (Brest), Souleyman Doumbia ( Angers), seraient des bonnes idées pour l'OM. Ou bien prévilégier des pistes à l'étranger, moins onéreuses. Lors du mercato estival, l'OM suivait de près le cas de Dimitris Giannoulis, prêté par le PAOK à Norwich City, mais aussi Kevin Rodrigues, le joueur de Real Sociedad prêté à Eibar en Liga. Dans tous les cas, on sait maintenant que Pablo Longoria a toujours un coup d'avance.













Par Hind