FC Nantes Mercato : Prolongation, ça sent bon pour un crack

Publié le 30 janvier 2021 à 07:00

L’avenir de Randal Kolo Muani s’éclaircit avec le FC Nantes. Dans une récente sortie, le jeune attaquant nantais a indiqué qu’il allait rempiler avec son club formateur.

Vers une prolongation de Kolo Muani avec le FC Nantes

Alors que leur club traverse une période délicate, voilà une nouvelle qui devrait ravir les supporters du FC Nantes. Comme annoncé par Ouest France, la prolongation du contrat de Randal Kolo Muani avec les Canaris est en bonne voie. À la veille de la réception de l’AS Monaco (dimanche 21h), le jeune attaquant a noté des progrès entre son club et son entourage. « On discute avec le président [Waldemar Kita], les membres de ma famille et ceux qui s’occupent de moi. Je ne peux pas en dire plus vu que je ne connais rien de la situation », a d’abord lâché le crack du FCN. Souvent annoncé sur le départ, l’avant-centre de 22 ans a déjà tranché pour son avenir. « Mes intentions ? C’est de poursuivre avec le FC Nantes, de rester dans mon club formateur, et de réussir à nous maintenir cette saison », a confié le joueur cité par Le 10 Sport.

Un objectif clair pour RKM avec les Canaris

Dans le détail, Ouest France indique que « les deux parties ont considérablement rapproché leur position et sont proches d’un accord, espéré dans les jours à venir ». Pour le journal régional, la direction du FCN s’est enfin décider à augmenter les émoluments mensuels de Randal Kolo Muani. Ceux-ci sont estimés à 25 000 euros. Alors que les négociations avancent, le jeune avant-centre veut se concentrer sur l’objectif principal du club cette saison. « Pour l’instant je suis ici et je travaille pour rester ici. L’objectif numéro 1 c’est de se maintenir », a-t-il poursuivi. Avec deux buts et trois passes décisives, RKM est l’une des rares satisfactions du FC Nantes cette saison. Son bail actuel court jusqu’en juin 2022.













Par Ange A.