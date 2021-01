FC Nantes : Domenech se fait démolir avant Monaco

Publié le 29 janvier 2021 à 01:30

La nomination de Raymond Domenech au FC Nantes continue de faire des vagues. Cette fois, c’est Jean-Michel Larqué qui enfile le costume de bourreau du successeur de Christian Gourcuff.

Le FC Nantes toujours dans le dur

Avant d’affronter l’AS Monaco (dimanche à 21 h), le FC Nantes traverse une mauvaise passe. Le club des bords de l’Erdre figure parmi les mal classés du championnat cette saison. L’arrivée de Raymond Domenech n’y change rien. Les Canaris pointent toujours à la 17e place de Ligue 1, avec trois points d’avance sur le barragiste Dijon. Outre le plan sportif, le FCN traverse une crise avec ses supporters. Lesquels dénoncent la gestion de leur club par Waldemar Kita et appellent à son départ. Toutes les décisions du patron des Jaune et vert sont réprouvées par les fans de Nantes. La récente nomination de l’ancien sélectionneur des Bleus n’y échappe pas. Comme les supporters du FCN, Jean-Michel Larqué conteste cette nomination.

Jean-Michel Larqué sans pitié pour Domenech

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien stéphanois n’a pas enfilé les gants pour juger les débuts du nouvel entraîneur du FC Nantes. « Lorsque j’ai regardé le calendrier de Nantes, j’ai vu un nul encourageant contre une bonne équipe de Rennes en train de se refaire la cerise, mais pour le reste, c’est morne plaine », a-t-il d’abord lâché. Le journaliste attend davantage un sursaut d’orgueil des joueurs qu’une recette miracle de l’ancien sélectionneur national. « Si les joueurs attendent que le salut vienne de Raymond Domenech, je vous le dis, c’est mort d’avance. Il vaut mieux que le ballon soit dans les pieds des joueurs que dans les pieds de Raymond Domenech », a poursuivi Jean-Michel Larqué.

Domenech « trop vieux » pour le FCN

Pour l’ancien capitaine des Verts, le choix de Waldemar Kita est d’autant plus contestable que le nouveau coach n’a « normalement » plus l’âge requis pour exercer. La limite étant fixée à 65 ans, le technicien lyonnais (69 ans) ne devait plus reprendre du service. Il bénéficie toutefois d’une dérogation pour entraîner les Canaris pour le reste de la saison.













Par Ange A.