Stade rennais : Holveck réagit au report du choc contre l'OM

Publié le 31 janvier 2021 à 06:00

Initialement programmée ce samedi, la rencontre entre l’OM et le Stade rennais a été reportée sine die. La faute aux attaques des supporters marseillais à La Commanderie. Nicolas Holveck s’est livré sur ces incidents et la décision de la LFP.

Ambiance de chaos avant OM - Stade rennais

Le match entre l’Olympique de Marseille et le Stade rennais prévu à l’Orange Vélodrome samedi n’a pas pu se jouer. Des débordements de supporters observés à La Commanderie, le centre d’entraînement de l’OM, ont empêché la tenue de ce choc de la 22e journée de Ligue 1. Ces supporters se sont rendus au centre Robert Louis Dreyfus pour tout détruire sur leur passage. Une manière pour ces fans hystériques d’exprimer leur courroux suite aux récents résultats du club phocéen (quatre défaites toutes compétitions confondues) et Jacques-Henri Eyraud. Dans ces attaques contre La Commanderie, Alvaro Gonzalez a été touché au dos par un projectile. Le défenseur central marseillais a donné des nouvelles rassurantes dans la soirée.

La réaction de Nicolas Holveck

Président du Stade rennais, Nicolas Holveck s’est exprimé suite à ces incidents ayant conduit au report du match contre Marseille. Le patron du SRFC ne comprend pas comment la situation a pu dégénérer. « On a su vers 17 heures que les événements étaient tellement graves, car a priori les événements sont vraiment graves, que le match ne pouvait avoir lieu », a d’abord lâché le dirigeant breton cité par L’Équipe. « C’est incroyable qu’on en arrive là pour du football, c’est incompréhensible. Il n’y a rien de plus à ajouter, on a pris acte de la décision de la Ligue et on ne peut que l’accepter. C’est vrai que ça dépassait le cadre du football », a reconnu le boss des Rouge et noir. Reste plus qu’à savoir quand cette affiche sera de nouveau programmée.













Par Ange A.