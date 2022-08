OM Mercato : C’est officiel, un énorme départ acté à Marseille !

Publié par Timothée Jean le 01 août 2022 à 22:20

OM Mercato : Focalisé sur la réduction de son effectif, l’Olympique de Marseille s’est officiellement séparé d’ Alvaro Gonzalez.

Cela était annoncé depuis quelques jours, c’est désormais officiel ! Revenu en Espagne depuis le mois de mars dernier, en accord avec la direction marseillaise, Alvaro Gonzalez ne défendra pas les couleurs de l’ OM la saison prochaine. Le défenseur central de 32 ans était en froid avec sa direction. Et le départ de Jorge Sampaoli, remplacé dans la foulée par Igor Tudor, n’a pas amélioré sa situation à Marseille.

Non retenu pour la préparation estivale, Alvaro Gonzalez a bien compris qu’il n’était plus désiré à l’Olympique de Marseille et est finalement parvenu à trouver un terrain d’entente avec les dirigeants marseillais pour la résiliation de son bail expirant en juin 2024. Le principal concerné s’est lui-même chargé d’officialiser son départ de l’OM via les réseaux sociaux. « Aujourd'hui, je dis au revoir à ce qui a été ma maison pendant toutes ces années. Un club et des fans qui m'ont fait apprécier le football et vivre chaque minute avec la passion que ce sport mérite », a-t-il posté sur son compte Twitter.

OM Mercato : Le message d’Alvaro Gonzalez aux supporters

Alvaro Gonzalez n’a pas manqué d’adresser un message remerciement aux supporters marseillais, avouant au passage qu’il s’est toujours senti heureux dans la cité phocéenne. « J’ai quitté l'Espagne pour la première fois pour me lancer dans une aventure qui s'est avérée être l'une des meilleures expériences de ma vie. Merci pour votre soutien inconditionnel, d'avoir été là contre vents et marées. Je me sens comme chez moi », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Alvaro Gonzalez avait accepté de baisser ses émoluments avant de faciliter la venue d’Amine Harit lors du dernier mercato estival. Le défenseur espagnol devrait donc récupérer la partie manquante de ses salaires. Désormais libre de tout contrat, il devra trouver un nouveau point de chute pour relancer sa carrière. Courtisé par plusieurs clubs espagnols, l’ancien défenseur Villarreal pourrait finalement opter pour une destination exotique. Il est régulièrement annoncé vers un transfert en Arabie saoudite.