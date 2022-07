OM Mercato : C'est bouclé, un nouveau départ imminent en défense

Publié par Ange A. le 30 juillet 2022 à 17:11

OM Mercato : Le verdict est tombé pour Alvaro Gonzalez

Un nouveau départ se profile à l’Olympique de Marseille. Juste un an après son arrivée, Luan Peres va poursuivre sa carrière à Fenerbahçe. Quelques heures après avoir acté le transfert de Peres, l’ OM serait sur le point d’annoncer le départ d’un autre défenseur central. Devenu indésirable sous Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez n’entre pas non plus dans les plans d’Igor Tudor. Le nouvel entraîneur marseillais a d’ailleurs déjà reçu du renfort à ce poste cet été. Samuel Gigot, Chancel Mbemba et Isaak Touré ont rejoint le club phocéen. Quant au défenseur espagnol, son avenir va s’écrire loin de Marseille. L’Équipe assure d’ailleurs que le board olympien a définitivement tranché sur le sujet. Les dirigeants marseillais opteraient désormais pour une résiliation du contrat d’Alvaro Gonzalez.

Alvaro Gonzalez bientôt libre

La direction de l’Olympique de Marseille s’était donnée jusqu’au 31 juillet 2022 pour trouver un point de chute à Alvaro Gonzalez. Mais jusqu’à ce jour, le défenseur âgé de 32 ans est encore sous contrat avec l’ OM. Las d’attendre la bonne offre pour son défenseur, les responsables marseillais ont pris cette décision radicale. Raison pour laquelle le club provençal compte trouver un accord pour se débarrasser de l’ancien de Villarreal. Lequel avait définitivement été recruté contre 4 millions d’euros en 2020.

Indésirable à Marseille, Alvaro Gonzalez est retourné au bercail depuis mars avec la permission de sa direction. Bientôt libre de tout contrat, le défenseur devrait voir des offres atterrir sur sa table. Son nom a récemment été associé aux Tigres de Monterrey. Il pourrait y agrandir la colonie d’anciens Marseillais. André-Pierre Gignac et Florian Thauvin ont rejoint le club mexicain suite à l’expiration de leurs contrats à l’ OM. L’Espagnol serait aussi courtisé par les Grecs de l’AEK Athènes.