OM Mercato : La dernière option de l'OM au milieu de terrain

Publié le 01 février 2021 à 09:20

L'OM parviendra-t-il à remplacer Morgan Sanson, parti à Aston Villa ? C'est l'enjeu de cette dernière journée de mercato pour l'Olympique de Marseille, qui vit des heures sombres après l'envahissement et les dégradations qui ont eu lieu à son centre d'entraînement lors d'une manifestation de mécontentement de certains supporters phocéens. Au milieu de cette atmosphère plus que pesante, Pablo Longoria continue d'avancer.

L'OM n'est pas une très bonne vitrine

L'Olympique de Marseille a vécu un week-end très animé. Des intrusions au centre d'entraînement de la Commanderie, samedi, ont entraîné des dégradations mais aussi le report de la rencontre OM - Rennes, qui devait avoir lieu samedi soir pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Les supporters ne protestent pas seulement contre les résultats sportifs, mais surtout contre la direction du club. Au milieu de cette ambiance très conflictuelle, Pablo Longoria tente tant bien que mal de boucler son mercato pour l'OM. Les arrivées de Pol Lirola, Arkadiusz Milik et du jeune Franco Tongya sont autant de nouveaux atouts pour l'OM, qui s'est débarrassé d'une partie du salaire de Kevin Strootman, prêté au Genoa, et de celui de Morgan Sanson, vendu un peu plus de 15 millions d'euros à Aston Villa. Le head of football du club marseillais savait qu'il serait compliqué de trouver un remplaçant au milieu de terrain dans les derniers jours. Qui plus est au milieu d'une bataille rangée.

Mercato : une dernière tentative pour remplacer Sanson

Le mercato se termine ce lundi soir et l'OM n'a toujours pas trouver de rempalçant à Morgan Sanson. Ce n'est pas faute d'avoir multiplié les pistes. Les possibilités Imran Louza (FC Nantes), Amine Harit (Shalke 04) ou encore Farid Boulaya (FC Metz) se sont envolées les unes après les autres et, selon La Provence, il reste une dernière chance de voir arriver un milieu de terrain à l'OM cet hiver. C'est toujours Mehdi Léris, qui évolue à la Sampdoria de Gênes, qui pourrait arriver ce lundi. Le joueur n'a pris part à aucune des trois derniers matches des Génois, ce qui appuierait l'idée d'un départs. La complexité des autres dossiers étudiées par Pablo Longoria pousserait l'Espagnol à foncer pour Mehdi Léris, 22 ans, dont le prix est évalué à environ deux millions d'euros.













Par Matthieu