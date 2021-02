Transfert PSG : Le contrat de Messi fait jaser, une aubaine ?

Publié le 01 février 2021 à 12:20

Revenu au premier plan sportivement avec le FC Barcelone, Lionel Messi fait la une des journaux ibériques suite à la révélation de ses émoluments faramineux du côté du Barça. Une situation forcément agaçante pour le mythique numéro 10 argentin, qui pourrait alors profiter à ses plus ardents courtisans comme le PSG.

Les dernières révélations sur le contrat de Lionel Messi

Assurément l'actualité du week-end. Préparant un match crucial face à l'Athletic Bilbao, le Barça a vu sa concentration parasiter par les révélations sur le salaire que percevrait son capitaine, Lionel Messi. En effet, ces annonces sont l'oeuvre du journal madrilène El Mundo qui déclare que l'ancien des Newell Old Boys aurait encaissé pas moins de 555 millions d'euros depuis la saison 2017-2018. Ces révélations crispent énormément en interne, d'autant plus dans le contexte actuel encore plus éléctrique avec les éléctions pour la présidence du club culé. D'autant plus que le média ibérique a continué et annonce aujourd'hui que le sextuple Ballon d'Or touchera près de 39 millions d'euros "de fidélité" même en cas de départ cet été.

Lionel Messi agacé, un boulevard pour le PSG et City ?

Ces dernières informations risquent bien de mettre le feu aux poudres au FC Barcelone, alors qu'une chasse à la taupe est ouverte au sein même du club catalan. Un climat délétère qui agacerait énormément le meilleur passeur de l'histoire de la Liga qui aurait des intentions de départ grandissantes d'après Marca. Le club qui souhaitera s'aligner sur les prétentions salariales du joueur devra s'assurer d'avoir les reins solides. En effet, fournir un tel salaire n'est pas à la portée de tout le monde et deux clubs se distinguent alors : Manchester City et le PSG. Pour le club parisien, un tel transfert devra forçer un départ d'un joueur cadre et suite aux récentes déclarations de Neymar, une vente de Kylian Mbappé pourrait finalement arriver. Une chose est sûre, le mercato estival qui arrive risque bien d'être collector.













Par Chemssdine