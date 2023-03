Real Madrid Mercato : Un défenseur du Real visé en Liga

Publié par Thomas G. le 03 mars 2023 à 12:16

Très peu utilisé cette saison par Carlo Ancelotti, Alvaro Odriozola devrait quitter le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

Battu hier soir par le FC Barcelone, le Real Madrid est retombé dans ses vieux travers. Les Merengues se sont inclinés à domicile lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi. Cette défaite pourrait accélérer la restructuration de l’effectif de Carlo Ancelotti. Les dirigeants du Real Madrid aimeraient un nouveau projet de grande envergure cet été. Plusieurs joueurs de grands talents pourraient être recrutés, et dans le même temps, les Madrilènes prévoient de se séparer de plusieurs joueurs.

L’une des premières victimes de cette révolution madrilène pourrait être le défenseur espagnol Alvaro Odriozola. Cette saison, le latéral du Real Madrid a perdu la confiance de son entraîneur et de ses dirigeants. Les Merengues estiment que le défenseur espagnol n’a plus le niveau pour jouer au sein de la Casa Blanca.

Hier soir, le latéral de 27 ans a assisté depuis le banc des remplaçants à la défaite de ses partenaires sans disputer la moindre minute. Carlo Ancelotti ne compterait plus sur lui et les dirigeants du Real Madrid souhaiteraient le vendre cet été. Les Merengues auraient d’ores et déjà fixé son bon de sortie contre un chèque de 6 millions d’euros. Malgré une saison difficile au sein de la Casa Blanca, Alvaro Odriozola garde une belle cote sur le marché des transferts. Le latéral de 27 ans pourrait notamment se relancer dans le championnat espagnol.

Real Madrid Mercato : Alvaro Odriozola pisté en Liga

Le dossier Alvaro Odriozola aurait pris une nouvelle tournure cette semaine. Selon les informations de Fichajes, la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao seraient intéressés par son profil. Le natif de San Sebastian pourrait ainsi retourner dans sa région d’origine cet été. Le défenseur espagnol pourrait donc faire l’objet d’un duel entre les deux clubs basques lors du prochain mercato estival. D'autant plus que l’indemnité de transfert réclamée par le Real Madrid ne serait pas un obstacle pour la Real Sociedad et l’Athletic Bilbao.