FC Barcelone Mercato : L'Atlético veut jouer un mauvais tour au Barça !

Publié par Thomas G. le 11 février 2023 à 00:25

Bien décidé à se renforcer lors du mercato estival, le FC Barcelone souhaiterait recruter un international espagnol qui est également suivi par l'Atlético.

La première partie de saison du FC Barcelone a été marquée par l’élimination prématurée en phase de poules de la Ligue des Champions. Après cet échec, la ligne défensive du Barça a été pointée du doigt et plus particulièrement, Gérard Piqué. L’international espagnol était en grande difficulté et le défenseur de 36 ans a finalement pris sa retraite en décembre 2022. Depuis le départ surprise de Gérard Piqué, les dirigeants du FC Barcelone souhaitent recruter un nouveau défenseur.

Les pistes se sont multipliées et les Blaugranas ont notamment pisté l’international espagnol Inigo Martinez. Le profil d’Inigo Martinez fait l’unanimité au Barça, Xavi et Joan Laporta auraient validé son recrutement. Le défenseur de 31 ans est en fin de contrat avec l’Athletic Bilbao et sa situation contractuelle pourrait faciliter son arrivée au FC Barcelone. Les Blaugranas avaient même trouvé un accord avec l’international espagnol après la Coupe du Monde sur un contrat de 3 ans.

Le capitaine de l’Athletic Bilbao est une cible de longue date pour le FC Barcelone. Les Blaugranas souhaitaient recruter Inigo Martinez avant de recruter Jules Koundé. Le directeur du football du Barça Mateu Alemany aurait récemment réactivé ce dossier à l’occasion d’une réunion avec l’agent du joueur.

FC Barcelone Mercato : L’Atlético s’intéresse également à Inigo Martinez

Le FC Barcelone pourrait néanmoins se heurter à la concurrence de l’Atlético Madrid dans ce dossier. Selon les informations de Sport, les Colchoneros seraient rentrés dans la course à la signature d’Inigo Martinez. Depuis le 1er janvier, I’international espagnol est libre de négocier avec le club de son choix.

Les Rojiblancos pourraient profiter de cette occasion pour contrecarrer les plans du Barça et recruter l’un des meilleurs défenseurs du championnat espagnol. Le FC Barcelone va devoir trouver les bons arguments pour convaincre Inigo Martinez. L’international espagnol pourrait être le troisième choix de Xavi en défense central tandis que l’Atlético pourrait lui garantir une place de titulaire. Un précieux atout pour les Colchoneros, Inigo Martinez souhaite jouer dans un grand club pour revenir en sélection.