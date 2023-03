PSG : Un ancien milieu de Paris fait un aveu terrible après son départ

Publié par Jules le 03 mars 2023 à 10:21

Prêté par le PSG avant d'être définitivement transféré à l'Athletic Bilbao cet hiver, Ander Herrera vit des moments très compliqués ces derniers mois.

Arrivé en juillet 2019 au PSG, Ander Herrera n'a jamais été un titulaire indiscutable dans la capitale, malgré sa casquette de bon soldat. En effet, le milieu de terrain a souvent manqué de régularité sous les couleurs du Paris Saint-Germain ces dernières saisons. En effet, le joueur a souvent été embêté par les blessures lors de son passage au Paris SG, ce qui a poussé les Parisiens à s'en débarrasser gratuitement cet hiver, pour qu'il puisse s'engager avec l'Atheltic Bilbao, le club de sa ville natale, dans la foulée.

Cependant, le 11 février dernier, le milieu de terrain espagnol s'est encore blessé aux ischios et va donc rater plusieurs matchs avec son club actuel. Malgré son départ du PSG, ses problèmes physiques le suivent en Liga, ce qui ne lui permet pas de se relancer. Suite à cette nouvelle blessure, Ander Herrera s'est livré sur les réseaux sociaux, et l'ancien joueur de Paris a avoué qu'il traversait sans doute l'un des moments les plus difficiles de sa carrière de footballeur.

PSG : Le message touchant d'Ander Herrera

Sur Twitter, l'ancien milieu du PSG a confié ses états d'âme dans un message très touchant adressé à ses fans. "Je traverse sans aucun doute le moment le plus difficile de ma carrière. Il y a un peu plus d'un an, j'ai commencé à avoir des problèmes musculaires répétitifs dont je ne peux pas me remettre. [...] Les blessures ne me permettent pas de profiter et d'être heureux. Je sens qu'à l'Athletic Club, j'ai tout ce qu'il faut pour l’être et cela me fait encore plus souffrir."

Une terrible déclaration de la part de l'ancien joueur du PSG qui traverse une période très compliquée. Alors que le Paris SG affronte le Bayern Munich, Ander Herrera devrait suivre ce match depuis chez lui pour encourager ses anciens coéquipiers face au club allemand.