OM Mercato : Une offre de 23 M€ refusée par les Marseillais

Publié le 01 février 2021 à 15:05

L'OM a transféré Morgan Sanson à Aston Villa, après les départs de Kevin Strootman (prêté au Genoa), Kotas Mitroglou (contrat résilié) et Marley Aké (transféré à la Juventus). Du coup, Pablo Longoria semble avoir bouclé son marché, en ce qui concerne les ventes. Pour preuve, une offre de Liverpool pour Duje Caleta-Car aurait été repoussée.

L'OM recale Liverpool pour Calata-Car

En cette fin de mercato, l'OM est passé près d’un gros chèque. Après avoir vendu Morgan Sanson à un peu plus de 15 M€, le club phocéen aurait pu toucher un pactole de plus de 20 M€. D’après les informations de RMC Sport, Duje Caleta-Car est passé tout près d’un transfert à Liverpool pour prendre la place de Virgil van Dijk. « Caleta-Car était prêt à s’envoler dans un jet privé en direction Liverpool », d’après la radio. Il s'était même rendu à l'aéroport de Marignane avec sa compagne, avant de finalement rentrer chez lui, à en croire le média. « En négociations très avancées avec les Reds, elles ont finalement échoué, car l'OM ne s’estimait pas en mesure de le remplacer avant la fin du mercato ce lundi », a expliqué RMC.

Le transfert raté du défenseur international croate aurait pu se conclure autour de 23 M€. C’est en effet, ce montant que les Reds ont proposé, si l’on en croit la source. « Selon nos informations, les Reds ont proposé 23 millions d'euros à l'OM pour arracher l'ancien joueur de Salzbourg », a écrit le média. Duje Caleta-Car reste donc finalement dans la cité phocéenne jusqu’à la fin de la saison au moins, sauf revirement de dernière minute.

Le Croate est un crack à l'Olympique de Marseille

L’arrière de 24 ans est sous contrat à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023. Il a été recruté au RB Salzburg en juillet 2018, pour 19 M€. Selon Transfermarkt, sa valeur équivaut à l’offre du club de Premier League. En deux saisons et demie, Duje Caleta-Car a fait 76 apparitions sous le maillot olympien. Il a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives. Cette saison, il a disputé 19 matchs de Ligue 1 et a été titulaire 18 fois, en 20 rencontres jouées par l'OM pour l'instant.













Par ALEXIS