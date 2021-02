OL : Garcia désigne le favori de la course pour le podium

Publié le 01 février 2021 à 18:50

Champion d'automne, l'OL (46 points) est maintenant 2e au classement de la Ligue 1, derrière le LOSC (48 points) et devant le PSG (45 points), après 22 journées. Les trois clubs sur le podium se tiennent en trois points. Rudi Garcia estime cependant qu’il est encore tôt pour se prononcer sur la fin du championnat. Néanmoins, il assure que l’effectif du Paris Saint-Germain est plus riche, comparativement à celui de ses concurrents.

Rudi Garcia : « C’est trop tôt pour se prononcer »

Le PSG avait délogé l'OL de la première place du podium, au terme de la 20e journée du championnat. Champion à la mi-saison, l’Olympique Lyonnais avait concédé une défaite au FC Metz (0-1) au Groupama au Stadium. Le Paris SG avait profité du faux pas des Gones pour s’installer dans le fauteuil de leader. Les Parisiens avaient conforté leur position, en étrillant le Montpellier HSC (4-1) lors de la 21e journée. Mais comme Lyon, Paris aussi a chuté, dimanche, contre le FC Lorient (3-2). Une défaite qui a fait les affaires de Lille OSC, vainqueur du Dijon FCO (1-0) et nouveau leader. Vu les changements au sommet de la Ligue 1, Rudi Garcia déduit qu’il n’est pas possible en ce moment de désigner le futur vainqueur de la compétition. « C’est trop tôt pour se prononcer », a-t-il soufflé.

Les atouts de l'OL, du PSG et du LOSC

Le coach de l'OL mêle d’ailleurs l’AS Monaco (4e avec 24 points) à la course pour le podium final. « Il faut n’être plus que trois dans la course au podium. Ce n’est pas encore le cas. L’AS Monaco est encore là », a-t-il rappelé. L’entraîneur lyonnais a également fait le point sur les forces individuelles des trois premiers. Selon son analyse, le Paris Saint-Germain « reste l’équipe avec le potentiel le plus important ». Par ailleurs, il croit que « le classement dit que le grand favori est Lille ». « On verra si cela change. Il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer... Le facteur réussite qu’on n’a pas eu en début de saison est là. On est l’équipe qui a le plus tiré sur les montants », a commenté Rudi Garcia.













Par ALEXIS