Bordeaux Mercato : Gasset, ce qu'il attend de la recrue Seri

Publié le 01 février 2021 à 21:00

Arrivé de Fulham FC à Bordeaux, Jean Michaël Seri ne peut pas encore jouer avec le club au scapulaire. Il est en quarantaine à cause de la covid-19. L’ex-milieu de terrain de l’OGC Nice est donc forfait pour le match contre le LOSC, ce mercredi (18h). Jean-Louis Gasset se montre d’ailleurs impatient de le voir débuter avec les Girondins.

Bordeaux : Gasset impatient de voir Seri dans son équipe

Jean Michaël Seri (29 ans) a renforcé Bordeaux, samedi, au lendemain de la défaite contre l’OL (2-1). Il est prêté par Fulham FC (Angleterre) aux Girondins jusqu’à la fin de la saison actuelle. Il ne pourra pas être aligné pour le prochain match de l’équipe de Jean-Louis Gasset, lors de la 23e journée de Ligue 1. Et pour cause, il est isolé pendant 7 jours, en raison des mesures en vigueur contre le coronavirus. Le coach des Bordelais est pourtant pressé de bénéficier des services du meneur de jeu passé par le Gym (2015-2018). « Je me languis de voir dans quel état physique il est même si je sais qu’il est un grand professionnel », a-t-il déclaré, ce lundi, en conférence de presse. L’entraîneur des Marine et Blanc n’hésitera pas à aligner l’international ivoirien « dès que le club a le feu vert » des autorités sanitaires et sportives. Jean-Louis Gasset compte en effet sur Jean Michaël Seri, surtout pour sa touche « technique ».

Le renfort des Girondins « n’a rien perdu techniquement »

La recrue hivernale de Bordeaux devrait être disponible pour affronter le Toulouse FC, en 32e de finale de la coupe de France, le 10 février. « Techniquement, il n’a rien perdu, car c’est inné. Mais il n’a pas joué (hors matchs avec la réserve du club anglais, ndlr) depuis longtemps. […] On voit le Jean Michaël Seri qui jouait à l'OGC Nice, qui était le bidon d’huile du milieu, qui ventilait le jeu, qui faisait des passes vers l’avant », a rassuré le technicien de 67 ans. « Le fait qu’il soit en quarantaine ne nous arrange pas. Il est négatif en Angleterre, négatif chez nous… Il faut qu’on arrive à trouver sur le lieu où il réside un endroit où il va transpirer pour le mettre dans de meilleures conditions », a-t-il demandé.













Par ALEXIS