Ex-OL : Bruno Genesio vers un retour en Ligue 1 ?

Depuis son départ d'un commun accord du club chinois de Beijing Guoan, Bruno Genesio n'a toujours pas retrouvé de club. Lié à de nombreuses rumeurs en France suite à ses déclarations laissant la porte ouverte à un retour, l'ancien coach de l'Olympique Lyonnais pourrait effectivement retrouver la Ligue 1 grâce à un club qui lui fait les yeux doux.

Bruno Genesio ouvert à un retour en Ligue 1

Bruno Genesio est un visage connu de notre Ligue 1. Entraîneur de l'OL pendant trois ans et demi, le natif de Lyon a laissé une trace mitigée chez les Gones. Enfant du club, le coach de 54 ans a su réaliser de réelles prouesses à la tête de son club de toujours, mais le potentiel de l'effectif à sa disposition et ces bons résultats, n'ont fait qu'accroître la déception des supporters rhodaniens. N'ayant pas été prolongé à l'été 2019, l'ancien milieu de terrain est parti entraîner en Chine mais son passage à Beijing Guoan vient de se terminer en ce début d'année.

Interrogé par Téléfoot, Genesio déclarait récemment être ouvert à un retour en France : "Ce n'est pas inimaginable (de revenir en France). Il y a un club où je ne pourrais pas, on vient d’en parler (Saint-Etienne). Je suis prêt à entraîner un autre club français que l’Olympique Lyonnais. Je n'ai eu aucun contact avec des clubs français pour l’instant. "

Montpellier en a fait sa priorité

Plus qu'une possibilité, il s'agissait là d'une volonté de l'ancien milieu de terrain de retrouver un banc dans l'élite. Et selon l'Equipe, son voeu pourrait être réalisé cet été avec Montpellier, qui a érigé Bruno Genesio au rang de priorité pour la relève de Michel Der Zakarian. Estimant être arrivé en fin de cycle, les dirigeants héraultais ne souhaiteraient pas renouveler le contrat du technicien franco-arménien, dont le modèle s'effriterait d'après Laurent Nicollin et consorts. Celui qui a mené Lyon en demi-finale d'Europa League aura néanmoins de la concurrence, car Patrick Vieira, Sabri Lamouchi ou encore Rémi Garde figurent dans la short-list du club de la Paillade.













