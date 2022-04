Stade Rennais-AS Monaco : Le SRFC patine à domicile, les notes !

Publié par Timothy le 15 avril 2022 à 23:02

En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le SRFC s'est incliné au Roazhon Park (2-3) dans un match notamment marqué par une deuxième période en deçà de son niveau habituel.

Le SRFC face à la malédiction monégasque

Maudit ! Comme lors du match aller, défait 2-1 à Louis II, le Stade Rennais s'est une nouvelle fois incliné face à l'AS Monaco. Les Rouge et Noir n'ont pas vraiment séduit le public breton avec 3 buts encaissés et un seul petit but inscrit. Malgré un coup de pressing dans les premiers instants du match, le SRFC subit dans le premier quart d'heure de jeu.

Pour autant, le SRFC termine les 45 premières minutes avec une nette possession de balle de 62%, mais peu d'occasions créées (3 tirs contre 7 en faveur de l'AS Monaco) en raison d'un bloc monégasque solide. Rennes fait circuler le ballon, mais peine à pénétrer dans la surface de réparation de Nubel.

La seconde période des Rennais est beaucoup moins rythmée que la première. Les hommes de Bruno Genesio patinent, manquent d'opportunisme et de confiance dans la finition. En face, les Monégasques font preuve de plus de créativité et de caractère avec un pressing haut. Ce qui leur permet de s'offrir deux buts à vingt minutes d'intervalle. Malgré la petite réduction du score par Martin Terrier en fin de rencontre sur penalty, l’As Monaco met fin à la série de sept matches sans défaites du Stade Rennais. Conséquence, les Bretons manquent la deuxième place de Ligue 1.

Les notes du SRFC :

Alemdar 5 : a été fébrile dans ses relances en début de match. Il a trop insisté sur le jeu de passes avec ses défenseurs, jouant à quelques reprises avec le feu dans la surface. Il a été mis sous pression sur plusieurs occasions monégasques.

Traoré 6 : Il aurait pu faire la différence sur les couloirs. Malgré quelques pressings offensifs, il a globalement manqué d'efficacité ce soir. Remplacé par Assignon (81e).

Santamaria 4 : Remplace Aguerd en central. Manquant d'automatismes dans sa couverture défensive, il ne redescend pas assez. Marquage bien en deçà des attentes placées en lui.

Omari 3 : Manque de justesse dans ses relances avec un marquage parfois limité aux côtés de Santamaria.

Meling 6 : Il répond présent sur son aile, à la fois défensivement et offensivement. Néanmoins, le premier but monégasque profite de l'hésitation de Meling à s'infiltrer dans la surface de réparation. Remplacé par Truffert (56e).

Majer 4 : Malgré une bonne capacité à faire la différence, sa prestation nous laisse sur notre faim.

Martin 5 : Des maladresses dans les récupérations. Malgré sa motivation à ressouder son groupe, il a manqué de précision dans ses gestes.

Tait 7 : Troisième but pour Tait cette saison. Il a été réaliste dès les premières minutes de jeu et notamment sur ce premier tir cadré. Il a à son actif plusieurs pressings assez haut pour casser le bloc monégasque.

Bourigeaud 6 : Bon dans les contres. Il bénéficie d'un très beau coup franc (47e) qui rase les filets de Nubel, mais ne s'est pas créé plus d’occasions.

Laborde 5 : N'a pas manqué d'envie, mais n'est pas parvenu à se créer des occasions franches devant les cages de Nubel. Remplacé par Guirassy (70e).

Terrier 5 : N'hésite pas à écarter le jeu et à replier dans l'axe pour pénétrer la surface de réparation. En vain. Il offre un penalty à son équipe en toute fin de rencontre.