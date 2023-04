Publié par JEAN-LUC D le 02 avril 2023 à 14:15

Après la défaite du Stade Rennais hier face au RC Lens, au Roazhon Park, Bruno Genesio a fait une annonce forte sur la fin de saison de l’équipe bretonne.

La courte défaite à domicile contre le Racing Club de Lens (0-1), samedi soir, à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1, pourrait avoir enterré les chances du Stade Rennais de rêver du podium à l’issue de la saison. En effet, à neuf journées de la fin du Championnat, le SRFC compte dix points de retard sur l’Olympique de Marseille, 3e au classement. Et si le LOSC l’emporte cet après-midi face à Lorient, Rennes pourrait même perdre sa 5e place. Avec autant d’écart de la place qualificative pour la Ligue des Champions, l'entraîneur du Stade Rennais Bruno Genesio semble s’être fait une raison concernant une place sur le podium.

« Il nous manque encore des choses pour concurrencer ces équipes du haut de tableau. D'impact surtout. Le podium, on ne va pas l'oublier, mais il faut être lucides, avec dix points de retard, on va se concentrer sur l'objectif de se qualifier pour la Coupe d'Europe, ce sera déjà très important », a déclaré Genesio après le match. Surtout que le calendrier n’est pas vraiment clément pour les Rouge et Noir.

Stade Rennais : Bruno Genesio veut défendre la 5e place

Si la Champions League s’éloigne de plus en plus pour le Stade Rennais, Bruno Genesio espère parvenir à arracher un billet pour disputer l’Europa League ou la Conference League la saison prochaine. « C’est une mauvaise opération, ça leur permet de prendre le large au classement (…) On va défendre cette cinquième place, il nous reste à faire le boulot dans les neuf derniers matchs », a annoncé l’ancien coach de l’Olympique Lyonnais. Lors de la prochaine journée, le SRFC ira défier l’OL de Laurent Blanc, au Groupama Stadium, avant de recevoir le Stade de Reims et de se déplacer à Montpellier.