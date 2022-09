PSG-Brest : Michel Der Zakarian lâche un gros coup de gueule !

Publié par JEAN-LUC D le 11 septembre 2022 à 00:30





Après la victoire de son équipe face au PSG ce samedi, l’entraîneur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian, n’a pas caché sa colère au terme de la rencontre.

Michel Der Zakarian dénonce un arbitrage pro-PSG

Michel Der Zakarian s'est montré très agacé sur l'action de Presnel Kimpembe, à la fin du match de la septième journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le Stade Brestois (1-0). Auteur d'un vilain tacle sur Irvin Cardona, le capitaine parisien a échappé au deuxième carton jaune. Pour le coach brestois, si l’un de ses joueurs était l’auteur de ce fait de jeu, l’arbitre l’aurait sanctionné d’un carton rouge.

« L’arbitre de touche est devant, il est comme moi, on est tous à cinq mètres de l'action avec le quatrième arbitre et l'arbitre de touche. Quand il tacle... je ne dis pas qu'il a fait un attentat, mais il prend la godasse de Cardona. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Et l'arbitre de touche ne signale même pas faute! Oui il doit prendre un carton, minimum jaune. S'il prend jaune, il est dehors puisqu'il en a déjà pris un. Si c'est nous, on est dehors. Mais c'est Paris », s’est énervé Der Zakarian en conférence de presse. D'autant plus avec un penalty raté.

Der Zakarian n’a pas compris Slimani pour le penalty raté

Le Stade Brestois aurait pu revenir de Paris avec le point du match si Islam Slimani s’était appliqué pour tirer le pénalty obtenu par son équipe. Forcément Michel Der Zakarian est déçu de la façon dont l’international algérien de 34 ans s’est présenté devant Gianluigi Donnarumma qui a stoppé le penalty.

« Les penaltys tout le monde en manque. Le problème c'est que chaque fois à l'entraînement, les trois penaltys il n'a jamais tiré comme ça. Il est arrivé trop mou, trop décontracté. Là c'est à hauteur de gardien, avec l'envergure qu'il a, c'est dommage... », a expliqué le technicien français.