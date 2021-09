Stade Rennais : Genesio accuse le coup après le match à Bordeaux !

Publié par Clément M. le 26 septembre 2021 à 19:00

En dépit d'une belle prestation ce dimanche après-midi en Gironde, le Stade Rennais n'a pu faire mieux qu'un nul (1-1) contre Bordeaux. Un résultat qui était loin de réjouir le coach rennais, Bruno Genesio, qui s'est d'ailleurs montré amer en conférence de presse d'après-match.

Genesio déçu du résultat

Compte tenu de la prestation livrée par ses joueurs et du scénario de la rencontre cet après-midi au Matmut Atlantique, le résultat nul (1-1) obtenu face à Bordeaux était loin de convenir à Bruno Genesio. Le coach du Stade Rennais n'a d'ailleurs pas caché sa frustration lors de la conférence de presse d'après-match. "Quand on fait un match comme ça à l'extérieur, en tirant 21 fois au but, en se créant une dizaine d'occasions, repartir avec un seul point, c'est une grande déception."

Pour rappel, auteurs d'un match plein et alors qu'ils avaient ouvert la marque par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde juste avant l'heure de jeu, les Bretons ont finalement concédé l'égalisation dans les tous derniers instants de la rencontre...

Le Stade Rennais manque le coche

Quatre jours après son festival offensif face à Clermont (6-0), Rennes a ainsi manqué une belle occassion d'enchaîner pour la première fois de sa saison deux victoires consécutives en championnat. Un résultat qui fait surtout stagner le club breton dans la seconde moitié du tableau, à la 11ème position du classement, avec seulement 9 points pris sur 24 après 8 journées...

Le Stade Rennais n'aura toutefois pas l'occassion de douter bien longtemps, puisqu'il s'apprête de nouveau à débuter une semaine à deux rencontres. Bruno Genesio et ses joueurs iront tout d'abord en Hollande jeudi pour y affronter le Vitesse Arnhem dans le cadre de la seconde journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Puis le week-end prochain ils accueilleront le Paris Saint-Germain, vainqueur de ses 8 premiers matchs de la saison, pour le compte de la 9ème journée de Ligue 1.