PSG Mercato : Pochettino réagit aux propos de Di Maria

Publié le 04 février 2021 à 10:00

Le PSG a tranquillement battu la lanterne rouge de Ligue 1, Nîmes, mercredi (3-0). Un match durant lequel l'Argentin, Angel Di Maria, a ouvert le score. Interrogé après le match, le joueur a évoqué sa prolongation et aussi glissé un mot sur une potentielle arrivée de Messi. Des propos qui ne sont pas passés inaperçus.

On parle trop de Messi au PSG ?

Depuis janvier, le dossier Messi est régulièrement évoqué du côté du PSG. Le club qui n'a jamais caché son attrait pour le génie argentin, n'a pourtant entamé aucune discussion avec le joueur. Cependant, l'idée de voir Leo débarquer à Paris, suscite l'excitation des journalistes, mais aussi des joueurs et entraîneurs qui rêveraient de l'avoir dans leur équipe. C'est le cas de Mauricio Pochettino et de Angel Di Maria. Toutefois, l'entraîneur après avoir évoqué plusieurs fois Messi dans des entretiens accordés à la presse, ne souhaite plus trop aborder le sujet. Pochettino a appris à ses dépens que le sujet était épineux et ne souhaite plus s'attirer les foudres du Barça, qu'il devra affronter en Ligue des Champions prochainement. Di Maria de son côté a été bien moins prudent dans sa déclaration mercredi. Au sujet de Messi, le joueur parisien a évoqué une possibilité de retrouver son compatriote au Paris Saint-Germain : " J'aimerais bien jouer avec lui. Il y a des possibilités mais il faut être tranquille et attendre de voir ce qu’il se passe ". Des propos qui ne sont pas bien passés du côté du Barça et de Koeman en particulier, qui a répondu passablement agacé à cette sortie de Di Maria : " Pour moi, c’est un manque de respect de parler autant de Leo, alors que Leo joue pour le Barça et avant un match de Ligue des champions contre eux ", a-t-il souligné.

La réponse de Mauricio Pochettino

Pochettino en conférence de presse après le match, n'a pas souhaité se laisser entrainer dans la polémique : " Je ne vais pas commenter, ni parler de ce que disent mes joueurs parce vous savez déjà qu’ensuite n’importe lequel de mes mots seraient mal compris et cela va arriver dans d’autres pays sous une forme qui sera mal pris. Je me dois d’être concentré sur l’amélioration de l’équipe, de maintenant jusqu’à la fin de la saison, essayer d’atteindre les objectifs fixés tout en sachant que cela ne sera pas facile (...) Mais je ne veux pas donner de noms. Je ne veux pas penser au futur. Le club est sûrement en train de travailler sur différents types de situations pour améliorer. Donc laissons le club travailler en silence, en secret pour avoir une meilleure équipe et avoir plus de possibilité de gagner." Une manière de calmer le jeu avant le match aller qui l'opposera au Barça.













Par Hind